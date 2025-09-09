لمدة عام.. ناسا تختبر تجربة للعيش على سطح المريخ

شفق نيوز- متابعة

أعلنت وكالة ناسا، أنها ستطلق في تشرين الأول/أكتوبر المقبل تجربة لمدة عام، تحاكي حياة رواد الفضاء على سطح المريخ، وتشمل إقامة أربعة متطوعين داخل نموذج مسكن مصنع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وتشير ناسا إلى أن "التجربة، التي سيشارك فيها أربعة باحثين، ستجري داخل مسكن مُصنَّع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في مركز جونسون الفضائي التابع لناسا في هيوستن بولاية تكساس"، وتهدف التجربة إلى جمع بيانات ستساعد في المستقبل على استكشاف القمر والمريخ والكواكب الأخرى".

ووفقا لناسا، سيواجه "الفريق خلال التجربة قيودا واقعية على الموارد، وأعطالا في المعدات، وتأخيراً في الاتصالات، وعزلة، ومحدوديةً في الحركة، إضافة إلى مواقف مرهقة أخرى".

كما سيقوم المشاركون بـ"إجراء أبحاث علمية ومهام عملية، منها محاكاة المشي على سطح المريخ، وزراعة الخضراوات، وإجراء عمليات جراحية آلية، وأنشطة أخرى مماثلة"، بحسب وكالة ناسا.

وتتألف مجموعة المشاركين في التجربة — المقرر بدؤها في 19 تشرين الأول/ أكتوبر من: الرائد روس إلدر، طيار الاختبار في القوات الجوية الأمريكية العقيد إيلين إليس، المسعفة في قوة الفضاء الأمريكية ماثيو مونتغمري، العالم والمهندس جيمس سبايسر، رئيس قسم تكنولوجيا الفضاء والدفاع.

وتأمل ناسا أن "تجمع من خلال هذه التجربة، التي تستمر 278 يوما وتنتهي في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، بيانات معرفية وجسدية لفهم التأثيرات المحتملة لقيود الموارد والرحلات الطويلة إلى المريخ على صحة وأداء الطاقم بشكل أفضل.