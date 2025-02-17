لمخاوف أمنية.. سول تعلق الذكاء الاصطناعي الصيني

شفق نيوز/ أعلنت هيئة حماية البيانات في كوريا الجنوبية، يوم الاثنين، تعليق عمليات تنزيل تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك" داخل البلاد لمخاوف أمنية.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن قامت عدة وزارات ووكالات حكومية بحظر الوصول الداخلي إلى خدمة "ديب سيك"، وسط مخاوف بشأن ممارسات إدارة البيانات الخاصة بالشركة الصينية الناشئة.

وخلال مؤتمر صحفي، أوضحت هيئة حماية المعلومات الشخصية أن استئناف الخدمة سيُسمح به بمجرد تنفيذ التحسينات المطلوبة وفقا لقانون الخصوصية المعمول به في كوريا الجنوبية.

وأضافت الهيئة أن القرار، الذي دخل حيز التنفيذ يوم السبت، يهدف إلى منع عمليات التنزيل الجديدة للتطبيق، في حين أن الخدمة عبر الإنترنت لا تزال متاحة للمستخدمين في البلاد.

وأشارت لجنة حماية البيانات الشخصية إلى أن الشركة المطورة لـ"ديب سيك" قامت الأسبوع الماضي بتعيين ممثلين قانونيين لها في كوريا الجنوبية، وأقرت بحدوث إهمال جزئي في الامتثال لقوانين حماية البيانات المحلية.

وفي أحدث مواجهة أمريكية صينية في مجال الذكاء الاصطناعي، اقترح مشرعون في الكونغرس مشروعي قوانين لحظر استخدام ديب سيك وتفرض عقوبات شديدة على من يستخدم مثل هذه التكنولوجيا الصينية في الولايات المتحدة.

وفي الأول من فبراير / شباط الحالي، قررت السلطات في تايوان منع العاملين في القطاع العام وفي مرافق البنى التحتية الحيوية من استخدام تطبيق "ديب سيك"، قائلة إنه منتج صيني ويمكن أن يعرض الأمن القومي للخطر.

وأثارت دول من بينها كوريا الجنوبية وإيرلندا وفرنسا وأستراليا وإيطاليا تساؤلات حول معالجة بيانات المستخدمين من جانب شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة.