لمحبي حفلات الشواء.. تجنبوا هذه الأمور الخطيرة على الصحة

تظل حفلات الشواء والخروج إلى الغابات والمنتزهات العامة أفضل الطقوس لدى الكثير من الناس في فصل الصيف، لما تمثله من متنفس جميل، لكن بعض الأخطاء قد تشكل خطرا على الصحة، وذلك بحسب ما قدمه موقع "فيري ويل هيلث" من النصائح لتجنب التسمم أثناء حفلات الشواء في الصيف.

وينصح بغسل اليدين بالصابون بين عملية وأخرى، والحرص على نظافة الأدوات والأطباق وألواح التقطيع وأسـطح التحضير وجليها بالماء والصابون.

كما يجب الحرص على استخدام لوح تقطيع مخصص للخضروات، وآخر منفصل للحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية.

ويُنصح أيضا بتنظيف الشواية بفرشاة الشواء وتسخينها مسبقا لقتل أي جراثيم متبقية.

ويجب تجنب إخراج أي نوع من البروتين، سواء كان لحما أو دجاجا أو سمكا، من الثلاجة أو المبرد إلا عندما يحين دوره للطهي.

كما أن ترك الطعام على الطاولة أو سطح العمل لأكثر من ساعتين يسمح بنمو البكتيريا، ما يزيد خطر الإصابة بتسمم غذائي.

ويُتبّل العديد من الأفراد الطعام في درجة حرارة الغرفة، غير أن ذلك يعزز نمو البكتيريا، ويُنصح بتتبيله داخل الثلاجة.

ويهمل كثيرون غسل الفواكه والخضروات، غير أن الخبراء ينصحون بغسل جميع المنتجات، وإن كانت ذات قشرة صلبة، كما ينصح تجفيفها باستخدام قطعة قماش أو مناديل ورقية.

ويصعب التحكم في درجات الحرارة أثناء طهي الطعام على الشواية، لذلك يُنصح بعدم تجاهل ميزان حرارة الطعام للتأكد من أن البروتين وصل إلى درجة حرارة داخلية آمنة.