لمحبي القهوة.. شربها في الصباح قد يطيل العمر

شفق نيوز/ توصل باحثون في مجال الصحة بجامعتي "هارفارد" و"تولين"، إلى أن شرب القهوة يمكن أن يطيل متوسط العمر شريطة تناولها في الصباح.

جاء ذلك بحسب دراسة لعيادة مايو، وهي منظمة أدرجت القهوة كنظام يساعد على حماية القلب، ونشرت هذه الدراسة في مجلة القلب الأوروبية.

ووجدت الدراسة، أن من اقتصر شربهم للقهوة على ساعات الصباح فقط قلت مخاطر الوفاة لديهم، موضحة أن شاربي القهوة الصباحية كانوا أقل عرضة للوفاة لأي سبب بنسبة 16 بالمئة مقارنة بالأشخاص الذين امتنعوا عن تناول القهوة وأقل عرضة للوفاة بأمراض القلب بنسبة 31 بالمئة.

ولاحظت الدراسة أنه لم يشهد أولئك الذين شربوا القهوة طوال اليوم أي انخفاض في المخاطر مقارنة بغير شاربي القهوة.

ووفقا للدراسة، فإن كمية القهوة تؤثر على مدى الاستفادة منها، حيث بدا أن أولئك الذين تناولوا كوبا واحدا فقط من القهوة شهدوا أدنى مستوى من الفائدة، في حين أظهر الأشخاص الذين شربوا من كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميا تأثيرات أكبر في المتوسط.

وذكر المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور لو تشي، في بيان صحفي: "هذه هي أول دراسة تختبر أنماط توقيت شرب القهوة والنتائج الصحية".

وتابع: "تشير نتائجنا إلى أنه ليس فقط ما إذا كنت تشرب القهوة أو كم تشرب، ولكن الوقت من اليوم الذي تشرب فيه القهوة هو المهم. لا نقدم عادةً نصائح حول التوقيت في إرشاداتنا الغذائية، ولكن ربما يجب أن نفكر في هذا في المستقبل".