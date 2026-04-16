لمحبي الفلك.. مذنب "لامع" يقترب من الأرض خلال أيام

تتجه أنظار محبي الفلك هذه الأيام نحو الأفق الشرقي لمتابعة ظهور المذنب C/2025 R3 (PANSTARRS)، الذي يُعد زائرًا قادمًا من أعماق سحابة أورت البعيدة، ويمكن رصده، حاليًا، باستخدام المناظير أو التلسكوبات.

ورغم حالة الحماس التي أثارها هذا المذنب، يوضح علماء الفلك أن هناك فرقًا بين المذنبات "اللامعة" وتلك التي تُصنف ضمن "المذنبات العظيمة"، وهي تسمية "غير رسمية" تُطلق على المذنبات التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة بسهولة دون الحاجة إلى أدوات.

ويشير الخبراء إلى أن المذنبات العظيمة نادرة الظهور، إذ تظهر مرة كل عدة سنوات، مثل مذنب هيل-بوب الذي شُوهد بوضوح العام 1997، أو مذنب "هالي" الذي أثار اهتمام العالم في مطلع القرن العشرين.

أما بالنسبة للمذنب الحالي، فرغم أنه قد يكون من أكثر المذنبات سطوعًا خلال العام 2026، فإن العلماء لا يتوقعون أن يصل إلى مستوى "المذنّب العظيم"، ويرجع ذلك إلى صغر حجم نواته نسبيًا، إضافة إلى الطبيعة غير المستقرة للمذنبات التي تجعل سلوكها صعب التنبؤ.

ويؤكد المختصون أن العديد من المذنبات الواعدة قد تتفكك عند اقترابها من الشمس، كما حدث، مؤخرًا، مع المذنب C/2026 A1 (MAPS)، ما يبرز صعوبة التنبؤ بمصير هذه الأجسام الفضائية.

ولمن يرغب في مشاهدة هذا الحدث، يُنصح برصد المذنب في الفترة ما بين 17 و27 نيسان/أبريل، حيث يبلغ ذروة سطوعه. ويمكن لمراقبي السماء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية مشاهدته بالقرب من الأفق الشرقي قبل شروق الشمس بنحو ساعة.

ورغم أنه قد لا يكون عرضًا استثنائيًا يُرى بالعين المجردة، فإن C/2025 R3 (PANSTARRS) يظل فرصة مميزة لعشاق الفلك لمتابعة واحد من الزوار النادرين القادمين من أطراف النظام الشمسي.