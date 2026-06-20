لمحبي الشوكولاتة.. نوع واحد فقط مفيد لصحة القلب

شفق نيوز- متابعة

حذر أخصائي أمراض القلب الدكتور أوريليو روخاس، عشاق الشوكولاتة من مضار تلك الحلوى على صحة القلب، مؤكداً أن هناك نوعا واحدا فقط من الشوكولاتة يمكن اعتباره مفيدا للصحة.

وأشار روخاس إلى وجود ميزتان أساسيتان يجب أن تتوفرا في الشوكولاتة الصحية، الأولى أن تكون داكنة، والثانية أن تتراوح نسبة الكاكاو فيها بين 70 و85 بالمئة.

وأوضح روخاس، أن الشوكولاتة الداكنة قد تسهم في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية واحتشاء عضلة القلب، فضلا عن دورها في المساعدة على تنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

وأوضح الأخصائي أن تلك الفوائد سببها احتواء الشوكولاتة الداكنة على مركبات ذات خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، إضافة إلى قدرتها على تعزيز إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يؤدي دورا مهما في الحفاظ على صحة الشرايين ووظائفها، مشدداً، على أهمية الاعتدال في تناول الشوكولاتة الداكنة، موصيا بألا تتجاوز الكمية المستهلكة 10 غرامات يوميا.

من جانبه، أوضح خبير التغذية الدكتور رومان بريستانسكي، أن الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على ما لا يقل عن 70% من الكاكاو تُعد مصدرا غنيا بالفلافونويدات، وهي مركبات مضادة للأكسدة تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار وتعزيز صحة الأوعية الدموية.

وأضاف أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي كذلك على نسب مرتفعة من المغنيسيوم، وهو عنصر يدعم وظائف الجهاز العصبي والعضلات، كما يسهم في تحسين جودة النوم.