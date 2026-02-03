ألمانيا.. 13.3 مليون شخص يواجهون خطر الفقر

شفق نيوز- برلين

أعلن مكتب الإحصاء الألماني الاتحادي، يوم الثلاثاء، ارتفاع نسبة الأشخاص المعرّضين لخطر الفقر في البلاد خلال العام الماضي إلى نحو 13.3 مليون شخص أي ما يعادل 16.1% من إجمالي السكان، بعد أن كانت النسبة 15.5% في عام 2024.

ويعد الشخص مهدداً بالفقر وفق تعريف الاتحاد الأوروبي إذا كان دخله يقل عن 60% من متوسط دخل إجمالي السكان. وبلغ هذا الحد بالنسبة للأفراد الذين يعيشون بمفردهم 1446 يورو صافياً شهرياً، مقابل 1381 يورو في عام 2024.

أما بالنسبة للأسر المكونة من شخصين بالغين وطفلين دون سن 14 عاماً، فقد بلغ الحد 3036 يورو، مقابل 2900 يورو في عام 2024. وتم تسجيل نسب مرتفعة فوق المتوسط للتعرض لخطر الفقر لدى الأسر التي يعيش أفرادها بمفردهم بنسبة 9.30%، ولدى الأسر التي يعيلها أحد الوالدين بنسبة 7.28%.

كما بلغت أعلى نسبة بين العاطلين عن العمل عند 9.64%، وآخرين غير مشمولين في القوة العاملة بنسبة 8.33%، وكذلك المتقاعدون بنسبة 1.19%.

ويعد الأشخاص مهددين بالفقر أو الإقصاء الاجتماعي وفقاً لتعريف الاتحاد الأوروبي حال انطبق عليهم شرط واحد على الأقل من ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الدخل أقل من حد التعرض لخطر الفقر، أو أن تعاني الأسرة من عوز مادي واجتماعي شديد، أو أن يعيش الشخص في أسرة ذات مشاركة منخفضة جداً في سوق العمل.