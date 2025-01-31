ألمانيا.. طفل يدفع صديقه تحت عجلات الترام ويرديه قتيلا

شفق نيوز/ هزّت مأساة اليوم الجمعة، مدينة شتوتغارت جنوب غربي ألمانيا.

فقد لقي طفل عمره 12 عاماً حتفه تحت عجلات ترام، بعد أن دفعه آخر يبلغ 13 عاما على السكة الحديدية، وذلك عقب مشادة بينهما، وفق تقارير.

ووقع الحادث في محطة ترام قرب بحيرة "ماكس آيث" في شمال شتوتغارت منتصف يوم الجمعة.

فيما أعلن مكتب المدعي العام أنه تم تسليم الجاني المشتبه به إلى مكتب رعاية الشباب، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

في حين رفض متحدث باسم الشرطة الإفصاح عما إذا كان هناك أطفال آخرون متورطين في المشادة.