ألمانيا.. خطة عاجلة لمواجهة الحر خلال صيف 2027

شفق نيوز- برلين

دفعت موجات الحر القياسية في أوروبا وألمانيا تحديداً هذا العام، إلى التفكير بوضع خطط لمكافحة الحر في الموسم المقبل.

ودعا وكيل وزارة الدولة بوزارة البيئة الألمانية يوهين فلاسبارت لوضع خطة وطنية موحدة في ألمانيا لعام 2027، على خلفية معدلات الوفيات القياسية بين السكان هذا الصيف.

ووفقا لبيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني، توفي في ألمانيا حتى 19 تموز/ يوليو الماضي، ما يقرب من 10 آلاف شخص بسبب آثار الحر الشديد، وهو ما يمثل رقما قياسيا مطلقا منذ عام 2016.

وقال فلاسبارت في مقابلة مع قناة "ز.د.ف" التلفزيونية: "أعتقد أن الدرس الذي استخلصته من هذا الصيف هو أننا سنحتاج في الصيف المقبل إلى خطة عمل وطنية، توحد جميع الإجراءات التي تتخذها (الولايات الاتحادية)".

وأشار المسؤول إلى الوضع المتعلق بتجهيز المستشفيات الألمانية بمكيفات الهواء وحجب التمويل لهذه الأغراض من قبل ديوان المراقبة المالية الاتحادي الألماني. وفي هذا الصدد، أعلن فلاسبارت عن تعديلات في القانون الأساسي لألمانيا، من شأنها أن تسمح بتجاوز الحواجز البيروقراطية.