ألمانيا توجه اتهاما لشابة عراقية بقتل شبيهتها الجزائرية

شفق نيوز / وجهت محكمة ألمانية اتهاماً لامرأة من أصل عراقي تبلغ من العمر 23 عاماً بارتكاب جريمة قتل لامرأة شبيهة بها وجدتها على موقع إنستغرام في محاولة لتزييف وفاتها.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن السلطات اعتقدت في البداية أن المرأة، التي تُعرف باسم "شهربان" كانت ضحية جريمة قتل عندما تم العثور على جثة شابة غارقة في الدماء في أغسطس الماضي في سيارة مرسيدس متوقفة في إنغولشتات بجنوب ألمانيا.

وأضافت أن العديد من أفراد عائلة "شهربان" اعتقدوا كذلك أن الجثة تعود لها، لكن تقرير الطب الشرعي أثار تساؤلات حول هويتها بسبب الوشم الذي لم يكن من الممكن التعرف عليه.

ولاحقا تم التعرف على الضحية وتدعى خديجة، وهي مدونة في مجال الموضة والتجميل تبلغ من العمر 23 عاما من أصل جزائري وتسكن مدينة هايلبرون في ولاية بادن فورتمبيرغ المجاورة.

وفقا للصحيفة فقد بدت المرأتان متشابهتان بشكل لافت للنظر، وكلاهما بشعر أسود طويل وبشرة متقاربة لحد كبير.

وعند الإعلان عن لائحة الاتهام، قال ممثلو الادعاء إن شهربان متهمة أيضا بعرض 10 آلاف يورو على رجل من أجل المساعدة في قتل شقيق زوجها.

وزُعم أنها دفعت له مبلغا مقدما قدره خمسة آلاف يورو، لكنه أخذ المال دون الاستجابة لمطالبها المتكررة بتنفيذ عملية القتل.

وذكرت الصحيفة أن شهربان اعترفت بالتهم الموجهة لها بعد نحو عام من تنفيذ الجريمة وستمثل أمام المحكمة لمواجهة الاتهامات.