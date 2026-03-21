ألمانيا تحذر من الذكاء الاصطناعي: سيؤدي لخسائر الوظائف

شفق نيوز- برلين

أكد وزير الرقمنة الألماني كارستن فيلدبرجر، يوم السبت، أن ألمانيا يجب أن تستعد لخسائر كبيرة في الوظائف بسبب التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال فيلدبرجر، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة: "انتهى زمن كانت فيه الصناعة آلة لتوليد الوظائف، لذلك أوجه ندائي إلى جميع الأطراف إلى أصحاب العمل والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ويجب أن نتكاتف ونعيد تشكيل المستقبل".

وأضاف أن "الذكاء الاصطناعي سيسهم أيضا في خلق وظائف جديدة، وهو ما ينبغي استغلاله"، مبيناً أنه "أسوأ رد ممكن هو أن نقول إننا نرفض الذكاء الاصطناعي، فنحن لا نستطيع إيقافه".

وتابع فيلدبرجر، قائلاً: "يمكننا ويجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لكي نستفيد كمجتمع من الذكاء الاصطناعي"، مشيراً إلى أن "الأشخاص الذين سيفقدون وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي سيحتاجون إلى نشاط آخر ذي معنى".

وأكد: "إذا طبقنا تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل ريادي في ألمانيا، فإن احتمال أن تؤدي إلى نمو يفوق المتوسط بشكل كبير سيكون مرتفعا للغاية... سيكون ذلك شرطا أساسيا للتمكن من إدارة هذا التحول. فنحن بحاجة إلى إيرادات ضريبية أعلى بكثير حتى نتمكن من إعادة هيكلة سوق العمل باستخدام هذه الأموال".

وأوضح الوزير، أن الدخل الأساسي غير المشروط قد يكون جزءا من الحل للتعامل مع التحولات في سوق العمل، وقال: "نحن البشر بحاجة إلى نشاط يمنح حياتنا معنى. فقلما يستطيع أي شخص الجلوس في المنزل ومشاهدة مقاطع الفيديو فقط دون أن يفقد صوابه".