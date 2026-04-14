لماذا نرفع الغطاء عن أقدامنا أثناء النوم؟

أوضحت الطبيبة ألكسندرا كودينكو أن كثيرين يميلون إلى إخراج أقدامهم من تحت الأغطية أثناء النوم، أحياناً دون وعي، في حين يفعل آخرون ذلك عمداً للشعور بالبرودة، مشيرة إلى أن هذا السلوك يرتبط بآلية طبيعية لتنظيم حرارة الجسم.

وبينت أن القدمين تلعبان دوراً مهماً في تبريد الجسم، ما يساعد على الدخول في النوم بشكل أسرع، إذ تنخفض درجة حرارة الجسم قبل النوم بمقدار درجة أو درجتين، وهي خطوة ضرورية للانتقال إلى مرحلة النوم العميق.

وأضافت أن عدم قدرة الجسم على التبريد قد يؤدي إلى تأخر النوم أو الإصابة بالأرق، في حين أن إخراج القدم من تحت الغطاء يسرّع الوصول إلى درجة الحرارة المناسبة.

وأشارت كودينكو إلى وجود أوعية دموية خاصة في القدمين تُعرف بـ"المفاغرات الشريانية الوريدية"، تعمل كقنوات مباشرة بين الشرايين والأوردة، وتساعد على توجيه الدم نحو سطح الجلد للتخلص من الحرارة، خاصة في الطقس الحار.

ولفتت إلى أن باطن القدمين يخلو من الشعر، ما يجعل عملية التبريد أكثر كفاءة مقارنة ببقية أجزاء الجسم.

وأكدت أن استخدام بطانيات شديدة الدفء قد يرفع حرارة الجسم ويعطّل هذه الآلية الطبيعية، ما يؤثر سلباً على جودة النوم، بينما تعمل القدم المكشوفة كـ"منظّم حراري"، حيث يبرد الدم فيها ثم يعود إلى الدورة الدموية، مساهماً في خفض حرارة الجسم تدريجياً وتحسين النوم.