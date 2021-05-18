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للإنذار المبكر.. جهاز ياباني "يرصد" سلالات كورونا المتحورة

Category: منوعـات

Date: 2021-05-18T12:35:14+0000
للإنذار المبكر.. جهاز ياباني "يرصد" سلالات كورونا المتحورة

شفق نيوز/ أعلنت وحدة تابعة لشركة "فوجي فيلم هولدنغز" اليابانية، أنها تستطيع صنع أجهزة قادرة على رصد سلالات فيروس كورونا المتحورة، لافتة إلى أن ذلك سيتم خلال شهر تقريبا، وذلك استجابة لمخاوف بشأن انتشار سلالات أكثر عدوى من الفيروس.

وصنعت وحدة "فوجي فيلم واكو بيور كيميكال كورب" جهازا يمكنه رصد سلالة الفيروس " L452R" التي اكُتشفت لأول مرة في الهند وكاليفورنيا، وظهرت في طوكيو في الآونة الأخيرة.

كما صنعت أجهزة يمكنها رصد سلالتين من الفيروس، استخدمتهما سلطات الصحة العامة كأجهزة إنذار مبكر من اتجاهات العدوى.وقال المدير العام لعمليات علوم الحياة، كونياكي أوكاموتو: "من المهم للغاية السيطرة على السلالات المتحورة في المراحل الأولى من انتشارها"، وفق ما ذكرت وكالة روترز.

وأضاف أن الشركة "تركز على السوق اليابانية، لكنها تتطلع لتصدير أجهزتها وفقا للطلب وللشروط التنظيمية في البلدان الأخرى".

ويخضع معظم أنحاء اليابان لحالة طوارئ في مواجهة موجة رابعة من جائحة "كوفيد-19"، قبل نحو شهرين من الافتتاح المرتقب لدورة طوكيو للألعاب الأولمبية.

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