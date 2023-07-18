لليوم الثالث تواليا.. البصرة تتصدر مدن العالم بأعلى درجات الحرارة ومعها 6 مناطق عراقية

شفق نيوز/ حلت البصرة اليوم الثلاثاء، للمرة الثالثة على التوالي في المقدمة الى جانب ستة مدن اخرى بأعلى درجات الحرارة في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين الجدول أن منطقة "الحسين البصرة" في العراق سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 50 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة " عبادان " في إيران وبواقع 49.8 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة مدينة "مطار الكويت الدولي" في الكويت وبواقع 49.8 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة "مطار البصرة الدولي" في العراق رابعاً وبواقع 49.6 درجة مئوية، وجاءت منطقة "الأحواز" في إيران خامساً بدرجة حرارة بلغت 43.3 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً فإن منطقة "العمادية" في ايران جاءت سادساً حيث سجلت درجة حرارة 49.2 درجة مئوية، وجاءت منطقة "صافي آباد ديزفول" في إيران، سابعاً وبدرجة حرارة بلغت 49.2 درجة مئوية، ثم جاءت منطقة "العمارة" في العراق ثامناً وبدرجة حرارة بلغت 49 درجة، كما جاءت مدينة "الفاو" في العراق تاسعاً وبدرجة حرارة 49 درجة مئوية، وجاءت منطقة " الناصرية" في العراق عاشراً بدرجة حرارة 49 درجة مئوية، تليها منطقة " الاحساء" في السعودية في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 48.6 درجة مئوية، وجاءت منطقة "مطار الفهد الدولي" في السعودية في المرتبة 12 بدرجة حرارة 48.5 درجة مئوية، وجاءت منطقة "توربان" في الصين بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 48.1 درجة مئوية، تليها "الديوانية" في العراق بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 48 درجة مئوية، تليها مدينة "السماوة" في العراق بالمرتبة الاخيرة بدرجة حرارة 47.8 درجة مئوية.

وتنشر وكالة شفق نيوز جدولا بأعلى درجات الحرارة بالعالم: