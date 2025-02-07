للموسم العاشر.. الخيول العراقية تستعرض جمالها وقدراتها في بابل (صور)

شفق نيوز/ شهدت محافظة بابل، وسط العراق، يوم الجمعة، إقامة مهرجان "الخيول الأصيلة" وهو النسخة العاشرة في هذه المحافظة التاريخية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، أن "مهرجان رابطة فرسان بابل" هو حدث سنوي يضم فرساناً من مختلف أنحاء العراق للاحتفاء بالخيول الأصيلة، وأقيم في مدينة المدحتية جنوبي المحافظة.

وأشار إلى أن المهرجان يشهد مسابقات متنوعة تشمل سباقات الخيول من مختلف السلالات، بما في ذلك السلالات العربية الأصيلة العراقية والمصرية.

وأضاف مراسلنا أن فقرات المهرجان تتضمن استعراض جمال الخيول، حيث يتم اختيار أجملها، بالإضافة إلى إقامة سباق يشارك فيه 105 فرسان، ويعتبر المهرجان مناسبة ثقافية تراثية تبرز أهمية الخيول في تاريخ العراق وتعزز من الحفاظ على تراثه العريق.

ولفت إلى أن هذه هي النسخة العاشرة من المهرجان الذي يقام في محافظة بابل.