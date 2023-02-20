للمطالبة بالديون .. 9 دعاوى قضائية ضد مالك تويتر

شفق نيوز / تزايدت الدعاوى القضائية منذ أن تولى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك زمام الأمور في شركة تويتر، وذلك للمطالبة بفواتير غير مدفوعة، فيما أرجع مراقبون ذلك إلى الإجراءات التي اتخذها ماسك لتقليص الإنفاق وتحقيق التعادل بين المصاريف والأرباح هذا العام.

ووفق ما ذكرته صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية، في هذا السياق، تقدَّم ملاك عقارات تضم مكاتب للشركة، واستشاريون وموردون بطلبات سداد متأخرة على تويتر في 9 دعاوى قضائية على الأقل، وبلغت القيمة الإجمالية لمبالغ الشكاوى أكثر من 14 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد عليها، وفق تقرير للصحيفة نُشر الأحد 19 فبراير/شباط 2023.

وتشمل إخطارات السداد المتأخرة فاتورة بقيمة 7 آلاف دولار تقريباً عن "صندوق هدايا لإيلون ماسك" طلبَه قسم التسويق في تويتر خلال الأيام السابقة على إتمام صفقة الاستحواذ على الشركة بقيمة 44 مليار دولار في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

إيلون ماسك يكافح لوقف الخسائر

وحسب الصحيفة الأمريكية، فقد ورث إيلون ماسك الفواتير المتأخرة بعد توليه الشركة منذ أكثر من 3 أشهر، وما لبث أن فرض أسلوب إنفاق أكثر صرامة ضمن تدابيره لزيادة أرباح الشركة.

بينما قال فان كونواي، خبير إعادة الهيكلة الذي عمل بمساعدة الشركات المتعثرة نحو 40 عاماً، إن "ما يفعله إيلون ماسك هو محاكاة الإجراءات المشددة التي تتخذ عند الإفلاس". فيما لم ترد شركة تويتر ولا ماسك على طلبات للتعليق.

تخضع الشركة منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول لتغييرات جذرية، إذ يسابق ماسك الزمن لإيقاف السجل الحافل للشركة في خسارة الأموال، ويسعى لخفض التكاليف للحدِّ من الخسائر الناجمة عن انسحاب بعض المعلنين، وسداد الديون المرتبطة بالصفقة.

من ثم، فقد قلل عدد الموظفين تقليلاً حاداً، وانتقد علناً ما قال إنها نفقات غير ضرورية للشركة، مثل أنها كانت تنفق 13 مليون دولار سنوياً على وجبات الموظفين في مقرها.

وتتعلق 3 من الدعاوى القضائية بإيجار بعض المكاتب التابعة للشركة في الولايات المتحدة، ومنها المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، حيث زعم المالك أن تويتر تأخرت في دفع ما يقرب من 6.8 مليون دولار من مستحقات الإيجار عن شهري ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني.

التأخر عن دفع أثمنة هدايا تويتر

في دعوى قضائية أقيمت في يناير/كانون الثاني، زعمت شركة "كناري" Canary LLC، وهي شركة تسويق متخصصة في صياغة المنتجات المزينة بشعارات الشركات، أن تويتر تخلَّفت عن دفع ما يقرب من 400 ألف دولار ثمناً لمجموعة من الهدايا التي تحمل علامة تويتر التجارية.

تضمنت الوثائق التي قدمتها الشركة للمحكمة فاتورة شراء بقيمة 7 آلاف دولار تقريباً لما يوصف بأنه "صندوق هدايا لإيلون ماسك"، وشملت الفاتورة زجاجة خمر يابانية مزينة بشعار الشركة، وسترة قاذفة، وجوارب تزيد قيمتها على 250 دولاراً.

من جهة أخرى، رفعت شركة Private Jet Services Group لخدمات الطيران الخاص، دعوى في ديسمبر/كانون الأول في محكمة بولاية نيوهامبشاير، تطالب فيها بسداد 197,725 دولاراً من الفواتير المتعلقة بتحركات مسؤولي الشركة لإتمام صفقة الاستحواذ مع ماسك في الخريف الماضي.

فقد كان المسؤولون التنفيذيون لشركة تويتر يعملون على قدم وساق لإبرام الصفقة، وتضمن ذلك رحلات طيران لمديرة التسويق بالشركة من نيوجيرسي إلى سان فرانسيسكو. لكن الشركة سحبت دعواها طواعية يوم الجمعة 17 فبراير/شباط، وأغلقت القضية.