للمرة الأولى في الطيور.. الكشف عن طائر نادر "ذكر وانثى" في نفس الوقت

شفق نيوز/ كشفت دراسة حديثة عن ظاهرة طبيعية استثنائية، رصدت في كولومبيا، تتمثل في حالة نادرة لطائر لديه خصائص كلا الجنسين.

وفي مقال نشر في ديسمبر في Journal of Field Ornithology أكد خبراء أن هذه هي الحالة الأولى منذ أكثر من مئة عام من الثنائية الجنسية التي ترصد لدى طائر التانغرا الزمردي (الكلوروفانس سبيزا).

ويكسو الطائر على الجانب الأيمن لجسمه ريش أزرق يميز الذكور، وريش أخضر يميز الإناث على الجانب الأيسر.

ورُصد الطائر لأول مرة عام 2019 في إحدى بلدات مقاطعة كالداس في شمال وسط كولومبيا.

وهي أول مرة يُرصد فيها كائن حي يتمتع بخصائص كلا الجنسين في هذا النوع الذي يمكن أن يصل طوله إلى 14 سنتيمترا، ويتواجد في منطقة تمتد من المكسيك إلى البرازيل.

وأفادت الدراسة: "لدى الطيور، يعتقد أن هذه الظاهرة ناتجة عن طفرة أثناء انقسام خلايا البويضة، يليه إخصاب مزدوج بواسطة حيوانات منوية منفصلة".

ومثل هذه الحالة تسجل أحيانا لدى الحشرات والقشريات.

واعتاد سكان المنطقة التي رُصد فيها الطائر على رؤية الإناث الخضراء، والذكور الزرقاء ترفرف، ولكن ليس باللونين في آن.

وقال جون موريو، المصور الهاوي، الذي رصده للمرة الأولى في 2019 قبل أن يراقبه مع خبراء لأكثر من سنة، لوكالة فرانس برس "كنت محظوظا لرؤية طير كان بالنسبة لنا مختلفا تماما عن أي شيء رأيناه في السابق".

ويضيف "كان يتصرف بطريقة غريبة جدا لأنه لم يكن يأتي إلا بمفرده (ليأكل)، لذلك بدأت في متابعته".

وخلصت الدراسة إلى القول: "كان يتجنب عموما الطيور الأخرى من نوعه وهي أيضًا كانت تتجنبه... لذلك يبدو من غير المرجح أن يكون لدى هذا الطائر أي فرصة للتكاثر".