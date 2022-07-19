للمرة الأولى خارجياً .. سيئول تعلن مشاركة "شرطتها العسكرية" في تأمين كأس العالم في قطر

شفق نيوز / أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، مشاركة ضباط من الشرطة العسكرية "من المخضرمين وذوي الخبرة" في النشاطات التمهيدية لتأمين كأس العالم في قطر 2022، وفيما بينت أن هذه المشاركة هي "الأولى" للشرطة العسكرية لسيئول خارجياً، أكدت أنها هذه المشاركة جاءت بطلب من الدوحة.

وقال موقع روسيا اليوم في خبر اطلعت عليه شفق نيوز إن "الجيش الكوري الجنوبي سيشارك في النشاطات التمهيدية لتأمين مباريات كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في نوفمبر 2022 في قطر، ويخطط لإرسال ضباط في الشرطة العسكرية إلى هناك".

وأضاف الموقع أن "الجيش الكوري الجنوبي سيرسل خمسة من ضباط الشرطة العسكرية من ذوي الخبرة في مكافحة الإرهاب والحفاظ على النظام العام إلى قطر نهاية الشهر الجاري"، مبينا أن "الضباط الكوريين سينقلون خبراتهم في مجال إنفاذ القانون، مثل الحراسة، والمهارات القتالية القريبة، وتقنية الاعتقال، والحفاظ على النظام العام، إلى الشرطة العسكرية القطرية".

ووصف الجيش الكوري الضباط الذين سيتم إرسالهم إلى قطر، بأنهم "جنود مخضرمون من ذوي الخبرة في الوحدات العسكرية في الخارج، وفريق المهام الخاصة لمكافحة الإرهاب، وعمليات القبض على المجرمين العسكريين العنيفين، وحرس المكتب الرئاسي، وحرس مختلف الأحداث الوطنية، وان إرسال هؤلاء تم بناء على طلب من قطر".

ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن الجيش الكوري الجنوبي قوله "إن مسؤولين من قطر زاروا كوريا الجنوبية في العام الماضي، وتحققوا من قدرات الشرطة العسكرية بالجيش التي قامت بمهامها في بطولة كأس العالم لكرة القدم في كوريا الجنوبية واليابان ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ، وطلبوا من الجانب الكوري إرسال ضباط الشرطة العسكرية".

هذا، وسيجرى، حسب الوكالة الكورية الجنوبية "تحديد خطة الإرسال المفصلة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين السلطات العسكرية للبلدين".

يشار إلى أن هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها لإرسال الجيش الكوري الجنوبي "ضباط شرطة عسكرية إلى الخارج".

وترتبط كوريا الجنوبية وقطر بتعاون متبادل بشري، وفي مجال "صناعة الدفاع والتدريب العسكري بعد توقيعهما على اتفاقية التعاون العسكري في عام 2014".

وفي ضوء مذكرة التفاهم هذه "تخطط الشرطتان العسكريتان الكورية والقطرية لتوسيع التعاون بينهما".