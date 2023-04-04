للمرة الأولى.. انطلاق مهرجان سوق القوش القديم الفلكلوري (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في ناحية القوش ذات الاغلبية المسيحية شمالي نينوى، يوم الثلاثاء، مهرجان سوق القوش القديم الاول بمشاركة المئات من الناحية وبقية مناطق سهل نينوى.

وقال عضو اللجنة المنظمة للمهرجان ريمان ابلحد، لوكالة شفق نيوز "مهرجان القوش هو الاول وتضمن عروضاً متنوعة منها تقديم الاكلات الشعبية القديمة وكذلك الاغاني والدبكات الفلكلورية التي تخص ابناء القوش بالاضافة للحرف اليدوية والمهن القديمة".

وتعد ناحية القوش واحدة من المناطق ذات الأغلبية المسيحية ويعود تاريخ وجود الديانة المسيحية فيها إلى العصر الأول لانتشار هذه الديانة، وقبل انتشار المسيحية كان سكان القوش يعتنقون الديانات العراقية ما قبل ظهور المسيحية، ويرثون العديد من التقاليد والفعاليات التي يمتازون بها.