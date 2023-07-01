للمرة الثانية.. قيمة "أبل" السوقية تكسر حجاز 3 تريليونات دولار

شفق نيوز / اخترقت القيمة السوقية لشركة "أبل" حاجز الـ 3 تريليونات دولار، للمرة الثانية منذ يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

ويراهن المستثمرون على قدرة الشركة المصنعة لآيفون، على زيادة الإيرادات حتى مع استكشافها لأسواق جديدة مثل الواقع الافتراضي.

وارتفعت أسهم شركة أبل، وهي أيضا الشركة الأكثر قيمة في العالم، بنسبة 1.45٪؜ عند 192.43 دولارا بحلول الساعة 13:50 بتوقيت غرينيتش.

وإذا ما تمكنت أسهم الشركة من الإغلاق عند المستويات الحالية، فستكون شركة أبل هي الشركة الوحيدة في العالم التي تتجاوز قيمتها السوقية بشكل رسمي مستوى 3 تريليونات دولار.