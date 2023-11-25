للمرة الثانية خلال 4 أيام.. شاكيرا تدفع ملايين الدولارات للقضاء الأسباني بسبب التهرب الضريبي

شفق نيوز/ دفعت النجمة العالمية شاكيرا التي غُرّمت، الأثنين الماضي، أكثر من 7 ملايين يورو (7.66 ملايين دولار) بتهمة التهرب الضريبي في إسبانيا، 6,6 ملايين يورو إضافية في في إطار قضية أخرى.

ووفق مصدر مطلع فقد أطلقت محكمة في ضواحي برشلونة في تموز/ يوليو الماضي، إجراءات منفصلة ضد شاكيرا (46 عاما) بتهمة تهرب ضريبي يعود إلى عام 2018 وتصل قيمته إلى 6,6 ملايين دولار، بعد إضافة الفوائد المتأخرة ورسوم التسوية.

وقالت الوكالة التي تمثل شاكيرا لوكالة "فرانس برس" إن المغنية دفعت المبلغ بالكامل إلى القضاء في نهاية آب/ أغسطس، لتؤكد بذلك معلومات أوردتها صحيفة "إل بيريوديكو".

وذكرت الصحيفة اليومية أن دفع مبلغ 6,6 ملايين لا يشكل مؤشرا على "إدانة المغنية أو براءتها" في هذه القضية، بل هو "دليل إضافي على رغبتها في سداد أي ديون" مستحقة لسلطات الضرائب الإسبانية.

ولم ترد السلطات القضائية في كتالونيا بعدما حاولت وكالة فرانس برس التواصل معها.

ويأتي الإعلان عن دفع هذا المبلغ بعد اتفاق أُبرم، الاثنين الماضي، بين النيابة العامة الإسبانية وصاحبة أغنيتي "واكا واكا" و"هيبس دونت لاي"، جنبها محاكمة بتهمة التهرب الضريبي في 2012 و2013 و2014.

ويذكر أن المغنية الشهيرة كانت ترتبط بنجم برشلونة السابق، جيرارد بيكيه، وانفصلا العام الماضي.

وارتبط بيكيه بالمغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا بعدما تعارفا خلال تصوير فيديو كليب أغنية "واكا واكا" خلال كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا التي أحرزها منتخب بلاده للمرة الأولى، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.

وأعلن مدافع برشلونة الإسباني بشكل مفاجئ، في نوفمبر الماضي، اعتزاله كرة القدم عن 35 عاما.

وحقق بيكيه مع برشلونة ثمانية ألقاب في الدوري الإسباني، دوري الأبطال ثلاث مرات (2009، 2011 و2015)، وكأس الملك، سبع مرات إضافة إلى ألقاب أخرى.

لعب مع المنتخب الإسباني بين 2009 و2018 وحقق معه كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012 قبل أن يعتزل دوليا بعد مونديال روسيا.

ولدى بيكيه وشاكيرا ولدان وقد أعلنا في يونيو 2022 انفصالهما.