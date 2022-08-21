"للعشق فنون".. صور من بطولة العالم لعناق الأشجار

شفق نيوز/ توجت "آني لانكيلا" ببطولة العالم الثالثة لمعانقة الأشجار التي أقيمت في غابات ليفي بمدينة كيتيلا التابعة لإقليم لابلاندا الفنلندي.

وتعدّ هذه المنافسات وسيلة ممتعة للفت الانتباه إلى الطبيعة، ولحقيقة أن الأشجار والغابات بشكل عام، يمكن أن تجلب الرفاهية لحياة الإنسان وتساعده على الشعور بالتحسن عندما تكون يعاني من التوتر، بحسب موقع "يورونيوز".

وتتضمن المسابقة ثلاثة أقسام، الأول هو العناق السريع، ويتبارى المتسابقون، خلاله، في عناق أكبر عدد ممكن من الأشجار في دقيقة واحدة على أن يستمر كل عناق مدة خمس ثوانٍ على الأقل.

أما القسم الثاني فهو "التفاني في العناق" أي العناق الأكثر إبداعًا لشجرة معينة يختارها المتنافس لمدة دقيقة واحدة كحد أقصى.

وفي القسم الأخير وهو "العناق الحر" يختار المتنافس عناقا أكثر إبداعا وأسلوبا مفتوحا حسب اختيار المتنافس ويختار شجرة واحدة فقط يعانقها لمدة دقيقة كحدّ أقصى.

وتمّ تتويج آني لانكيلا بطلة العالم لعناق الأشجار هذا العام، وهي تنحدر من هلسنكي لكنها تقيم في ليفي.