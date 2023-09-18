للظفر بطيور نادرة.. موسم "مغامرات الحظ" ينطلق في ديالى (صور)

شفق نيوز/ أعلن مسؤول حكومي في ديالى، يوم الاثنين، انطلاق موسم صيد الطيور البرية النادرة بين الحدود الشرقية للمحافظة مع الجانب الإيراني، مبيناً أن موسم الصيد سينتهي بنهاية العام الحالي.

وقال مدير ناحية قزانية (115 كم شرق بعقوبة) مازن أكرم، لوكالة شفق نيوز، إن "الصيادين من ديالى ومن خارجها بدأوا بنصب مخيماتهم في الوديان والمناطق الحدودية التي تقصدها الطيور البرية النادرة أو ما يسمى بـ(الطير الحر) والتي تصل أسعارها إلى عشرات الملايين من الدنانير".

وبين أن "مناطق الصيد تتركز في بادية قزانية التي تعد منطقة جغرافية ثرية للغاية في تنوعها ويمكن استثمارها لتتحول إلى أكبر واحة سياحية ونقطة جذب عالمية لهواة صيد الصقور البرية".

وأشار إلى أن "موسم الصيد ينتهي بنهاية العام الحالي مع انخفاض درجات الحرارة وتوقعات تقادم وانحدار السيول من الجانب الإيراني إلى جانب الأجواء المناخية التي تجبر الطيور النادرة على الهجرة إلى بيئات أخرى أكثر دفئاً".

إلى ذلك طالب أهالي قزانية الجهات الأمنية بتدقيق هويات الصيادين وإلزامهم بالحصول على الموافقات الأمنية لمنع تسلل الإرهابيين والمطلوبين للجهات الأمنية بين الصيادين ولتفادي أي حوادث تهدد استقرار الناحية ومحيطها.

وتعد عمليات صيد الطيور النادرة في ديالى ومحافظات أخرى أشبه بمغامرة حظ إذ أن بعض الصيادين لا ينجحون باصطياد الصقور أو غيرها من الطيور البرية، إلى جانب صعوبات كبيرة أبرزها صعوبة التضاريس.