للحصول على "ليلة هادئة".. ممرض ألماني يقتل مرضاه

شفق نيوز/ وسعت السلطات القضائية الألمانية، لائحة الاتهام ضد ممرض قتل المرضى في عيادة للرعاية التلطيفية، بهدف العمل بـ"هدوء".

وأعلنت متحدثة باسم المحكمة الإقليمية في مدينة آخن الألمانية، يوم السبت، أن الادعاء العام تقدم بلائحة اتهام تكميلية للاشتباه في أن الممرض قتل أربعة مرضى آخرين وحاول القيام بذلك في تسع حالات أخرى، وذلك في غضون بضعة أشهر.

ويُتهم الرجل الألماني (44 عاما) الآن بارتكاب تسع جرائم قتل و34 محاولة قتل عن طريق إعطاء ضحاياه جرعات زائدة من مسكنات الألم أو المهدئات.

ويُعتقد أن الدافع وراء الجريمة هو رغبة الرجل في العمل في نوبات ليلية هادئة وبذل أقل جهد ممكن مع المرضى.

ويواجه الرجل اتهامات بتكرار محاولة قتل بعض المرضى.

وبحسب بيانات لائحة الاتهام، فإن جميع هذه الجرائم ارتُكبت بين كانون الأول/ ديسمبر 2023 وايار/ مايو 2024.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الرجل في 24 آذار/ مارس الجاري بتهم أولية عددها 30 تهمة، وتشمل خمس جرائم قتل و25 محاولة قتل.

وصرحت المتحدثة باسم المحكمة بأنه لم يتقرر بعد ما إذا كانت القضايا الجديدة ستُدرج في هذه المحاكمة.