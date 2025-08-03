لكل منهم نغمة خاصة.. الفقمات تغني لمدة 13 ساعة يومياً لجذب الشريك

شفق نيوز- متابعة

كشفت دراسة في مجلة "ساينتيفيك ريبورتس"، يوم الأحد، عن جذب ذكور حيوانات "فقمة النمر" الإناث بـ"ألحان طفولية"، فيما أشارت إلى أن لكل ذكر أغنيته الخاصة.

ووجدت الدراسة، أن ذكور فقمة النمر "تنشد" ألحاناً مشابهة في تركيبتها لأغنيات الأطفال لمدة تصل إلى 13 ساعة عندما تغوص في المياه الجليدية للقارة القطبية الجنوبية، ورجّح العلماء أن الهدف من ذلك جذب الإناث وإبعاد الذكور المنافسة لها.

ولاحظت الباحثة في الصوتيات الحيوية بجامعة نيو ساوث ويلز، والمعدّة الرئيسية للدراسة، لوسيندا تشيمبرز، أن الناس كثيراً ما يُفاجأون عند سماع الصيحات والتغريدات "غير المألوفة" لفقمات النمر، مشيرة إلى أنها "تبدو أشبه بمؤثرات صوتية من فيلم خيال علمي من ثمانينيات القرن العشرين".

وخلال موسم التكاثر الربيعي، يغوص الذكر و"يغني" لمدة دقيقتين قبل أن يصعد إلى السطح للتنفس.

ويكرر هذه الحركة لمدة تصل إلى 13 ساعة يومياً. واكتشف الباحثون أن كل فقمات النمر تستخدم "النوتات" الخمس نفسها، لكن كل ذكر يرتب هذه النوتات بطريقة فريدة لتأليف أغنيته الخاصة.

وأضافت تشيمبرز "نعتقد أنها تستخدم هذه الهيكلية لإعلان هويتها، كأنها تُنادي باسمها في الهواء".

عندليب المحيط

وحلل الفريق تسجيلات 26 فقمة نمرية، التقطتها خلال تسعينيات القرن العشرين على الساحل الشرقي للقارة القطبية الجنوبية الباحثة المشاركة في الدراسة تريسي روجرز، من جامعة نيو ساوث ويلز.

بدورها قالت روجرز، إنها بمثابة طيور عندليب المحيط الجنوبي، مبينة أنه "خلال موسم التكاثر، إذا أنزلت في الماء جهازاً صوتياً في أي مكان في المنطقة، فستسمعها تُغني".

وأظهر تحليل تسلسل النغمات أنها أقل قابلية للتوقع من أغاني الحيتان الحدباء أو صفارات الدلافين، ولكنها أكثر قابلية للتوقُّع من موسيقى البيتلز أو موزار الأكثر تعقيداً.

وشرحت تشيمبرز أنها "تقع ضمن فئة تشبه الأغاني التي يرددها الأطفال"، مشيرة إلى أن ذلك يبدو منطقياً، لأن هذه الأغاني يُفترض أن تكون على قدر من السهولة يتيح لكل فقمة نمرية تذكُّر تركيبها وتكرارها يومياً.

وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تكون كل أغنية متمتعة بقدر كافٍ من الفرادة لتمييزها عن أغاني الذكور الأخرى.

تطور الغناء

وتتسم الفقمات النمرية، وهي الحيوانات المفترسة الرئيسية في مياه القارة القطبية الجنوبية، بأنها منعزلة تجوب مساحات شاسعة، كما رجح الباحثون أن يكون غناؤها تطور بحيث يمكن أن يصل إلى مسافات بعيدة أيضاً.

وأوضحت تشيمبرز، أن تغيير درجة الصوت أو التردد لن يكون بالجودة نفسها في مثل هذه البيئة.

وتغني إناث الفقمات النمرية أيضاً أحياناً، إلا أن سبب ذلك غير معروف.

وتوقعت الباحثة أن غناءها قد يكون ذا هدف تعليمي لصغارها، مع أن مثل هذا السلوك لم يسبق أن رُصد لدى الحيوانات البرية، وثمة فرضية أخرى مفادها أنها وسيلة للتواصل في ما بينها.