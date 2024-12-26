لقاء البشر بالكائنات الفضائية.. أبرز تنبؤات العرافة البلغارية الشهيرة فانغا للعام 2025

شفق نيوز/ أعادت صحيفة "ميرور" البريطانية التذكير بتنبؤات العرافة البلغارية الشهيرة فانغا وما سيجري في العام الجديد 2025، والذي من المفترض أن يلتقي فيه البشر بالكائنات الفضائية، إلى كوارث طبيعية تضرب العالم.

وتقول الصحيفة يبدو إن عام 2025 سيكون مليئاً بالاكتشافات العلمية المدهشة والكوارث الطبيعية المدمرة، وفقا للتنبؤات التي قدمتها العرافة البلغارية العمياء الشهيرة بابا فانغا.

ويعتقد أن العرافة البلغارية قد توقعت بعضاً من أكثر الأحداث الصادمة في التاريخ، بما في ذلك وفاة الأميرة ديانا، وهجمات 11 سبتمبر، والأزمة المتزايدة للمناخ على كوكب الأرض.

واشتهرت فانغا، واسمها الحقيقي فانغيليا بانديفا غوشتيروفا، في شرق أوروبا في منتصف القرن العشرين بقدرتها المزعومة على التنبؤ بالمستقبل.

وولدت في العام 1911، وفقدت بصرها عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها بعد عاصفة اجتاحت قريتها، ما منحها القدرة على "رؤية المستقبل"، كما ادعت.

وتعرف العرافة أيضا بلقب "نوستر آداموس البلقان"، وقد دونت فانغا تنبؤاتها حتى العام 5079 قبل وفاتها في العام 1996.

وبينما تم التشكيك في بعض التفسيرات لتنبؤاتها، اكتسبت العرافة العمياء قاعدة جماهيرية كبيرة من المعجبين الذين يدعون أنها كانت تتمتع بقدرة فريدة على رؤية المستقبل البعيد.

إليكم ما تنبأت به فانغا لعام 2025:

سنلتقي أخيراً بالكائنات الفضائية

لطالما كانت الكائنات الفضائية موضوعاً للنقاش المستمر على مر القرون، ولكن وفقاً لفانغا، سيكون العام 2025 هو العام الذي يلتقي فيه البشر أخيراً بالكائنات الفضائية.

وتعتقد العرافة أن اللقاء سيحدث في ظروف غريبة، مع توقع أن يتم التعارف لأول مرة خلال حدث رياضي كبير.

قراءة الأفكار

من بين العديد من الاكتشافات العلمية التي سيتم تحقيقها العام المقبل، تعتقد فانغا أن الباحثين سيكشفون أسرار قراءة الأفكار مع إحرازهم المزيد من التقدم في فك تشفير آليات عمل العقل البشري. وسيؤدي هذا إلى إمكانية التواصل بين الأشخاص باستخدام الموجات الدماغية فقط.

الكوارث الطبيعية

بعد العام 2024 المليء بالعواصف والأعاصير والفيضانات والحرائق، تقول فانغا إن الزلازل المدمرة والكوارث الطبيعية ستضرب مناطق في جميع أنحاء العالم في 2025، مع ذكر خاص لزلزال على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وتتنبأ العرافة أن هذه الأحداث ستؤدي إلى خسارة في الأرواح البشرية، بالإضافة إلى نزوح جماعي ودمار للبنية التحتية.

قد نصبح خالدين

تعتقد فانغا أن العلماء في 2025 سيكتشفون أخيراً كيفية جعل البشر يستمرون في العيش.

وبينما اكتشف العلماء بالفعل كيفية زراعة الأنسجة في المختبرات، تتنبأ العرافة بأن الأعضاء المزروعة في المختبر ستصبح واقعا العام المقبل، ما سيحدث ثورة في عمليات زرع الأعضاء وربما يطيل حياة البشر أو ينقذها.

كما تقول فانغا إنه سيكون هناك تقدم في علاج السرطان، وربما حتى علاج له بحلول عام 2025.