لفضحه علاقتها "السرية".. أم تقتل طفلها حرقاً

شفق نيوز/ لجأ بعض الآباء والأمهات إلى تعنيف أطفالهم حين يقترفون أخطاء أو تصدر عنهم تصرفات غير مقبولة، والبعض الآخر يتجرد من إنسانيته ويقسو على الطفل بشكل مفرط، لكن أن يصل الأمر بأم أن تقتل ابنها حرقاً فهو ما يصعب تصديقه.

حيث ذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن الشرطة الروسية اعتقلت اماً لارتكابها جريمة مروعة، بعد إشعالها النار بطفلها، بسبب خلاف عائلي بينها وبين زوجها.

وبينت أن أناستازيا باولينا (31 عاما) وهي موظفة صرافة، صبت الوقود في فم ابنها البالغ من العمر 8 أعوام ثم أشعلت النار به، بعد أن أخبر زوجها بأنها التقت بعشيقها السري.

وبعد شجار مع ابنها أندريه، اقتادته إلى الفناء، وصبت الوقود في فمه وأشعلت به النيران بطريقة وحشية.

ووفقا لشقيقته ناتاشا (12 عاما)، فإن الطفل المذعور كان منهمكا بالبكاء عندما صبت الوقود في فمه، قبل أن تقول له أمه: "سنرى كيف ستحترق".

وبعد إحراقه، اتصلت الأم "النادمة" بسيارة إسعاف وحاولت إخماد النار، لكن أندريه توفي متأثرا بحروقه بعدها بيومين.

وتواجه باولينا عقوبة سجن محتملة تصل إلى 20 عاما بسبب جريمتها الشنيعة، التي تسببت بحروق بنسبة 45% في جسد الطفل الصغير.