لـ"العيش إلى الأبد".. الكشف عن جزيرة "سرية" يرتادها الأثرياء

شفق نيوز/ باتت جزيرة "غير معروفة" نسبيا في الكاريبي، وجهة للأثرياء الذين يسعون إلى "العيش للأبد"، وذلك بفضل غياب القوانين التي تنظم العلاجات الجينية التجريبية فيها.

وتقع جزيرة "رواتان" على بعد 40 ميلا من الساحل الشمالي لهندوراس. وتحتضن الجزيرة مدينة خاصة تسمى "بروسبيرا"، وتتميز المدينة بعدم وجود قوانين أو ضوابط تنظيمية تحكم الممارسات الطبية المتطورة وغير المعتمدة رسميا في هذا المكان.

ويمكن للشركات أو العيادات في هذه المنطقة تقديم علاجات أو تقنيات طبية حديثة ومبتكرة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من هيئات تنظيمية (مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية)، وهذا يعني أن هذه الممارسات قد تكون غير مثبتة علميا بالكامل أو لم تخضع لاختبارات صارمة لتأكيد سلامتها وفعاليتها.

ويتضمن العلاج حقنا بسيطا بجزيئات الحمض النووي التي تحفز الجسم على إصلاح نفسه، ويقال إن آثاره تدوم من عام إلى عامين.

ويعرف الفوليستاتين أيضاً بالبروتين الرابط للأكتيفين، وهو بروتين يساعد على تنظيم التمثيل الغذائي ويلعب دورا في وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك نمو العضلات، صحة العظام، والجهاز التناسلي.

وفي الدراسات التي أجريت على الحيوانات، وجد أن العلاج الجيني بالفوليستاتين يزيد من عمر الفئران بنسبة 32.5%.

وخضع براين جونسون، الذي ينفق ملايين الدولارات في محاولة لإبطاء الشيخوخة، والذي لطالما ظهر في فيديوهات ترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي بوصفه الرجل الذي يحاول مقاومة الموت، لعلاج الفوليستاتين في أوائل عام 2024 وأعرب عن إعجابه بالنتائج.