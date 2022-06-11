إلغاء حفل "لمجرد".. نقيب الفنانين العراقيين يتلقى رسالة "شديدة اللهجة" من نظيرة المغربي

شفق نيوز/ أبلغ نقيب النقابة المهنية لمبدعي الأغنية في المغرب الفنان توفيق عمور نظيره العراقي جبار جودي، "اسفه واستياءه" لمنع الحفلة التي كان مقررا إقامتها للفنان المغربي سعد لمجرد في مدينة (سندباد لاند) في بغداد في التاسع من الشهر الحالي.

وأبدى تيمور في رسالته التي تم تعميمها على جميع النقباء أعضاء اتحاد النقابات الموسيقية العربية ووردت لوكالة شفق نيوز؛ أسفه من جهة واستغرابه واستياءه من جهة أخرى من جراء هذه الحملة التي استهدفت الحفل الفني المذكور مما أفضى الى الغائه.

وأكد أنه "بعيدا كل البعد عن كل تدخل من طرفنا كنقابة فنية في الاعتبارات الداخلية والاكراهات والاسباب والمسببات التي أدت الى ذلك إلا أننا كاتحاد موسيقي عربي وباعتباره هيئة مدنية تمارس دورها في مجال الدبلوماسية الثقافية كقوة ناعمة ومؤثرة نرى أنه علينا جميعا من داخل الاتحاد الفتي أن ندشن عملنا وحضورنا في المشهد الفني الموسيقي بمبادرات واقتراحات وحتى إجراءات من شأنها تدارك ومعالجة بل واستباق ما يمكن توقعه من هكذا محاولات مماثلة نبعد فيها فنانينا ومبدعينا ونحميهم من الوقوع في ظروف حرجة تؤثر على مسارهم وسمعتهم ومسارهم الفني".

وعبرت نقابة الفنانين العراقيين، يوم امس الجمعة، عن أسفها وادانتها لمهاجمة حفل الفنان سعد لمجرد الذي كان من المقرر إقامته في مدينة سندباد لاند ببغداد، منتقدة "صمت" وزارة الثقافة العراقية على ذلك.

وأعلنت مدينة "سندباد لاند" الترفيهية، يوم الخميس، إلغاء حفل للفنان المغربي سعد لمجرد والذي كان مقرر إقامته الليلة، بعد تجمع العشرات من المحتجين يقودهم رجال دين، للتعبير عن رفضهم لإقامة الحفل. وقال أحد القائمين على المدينة الترفيهية لوكالة شفق نيوز، "قررنا إلغاء الحفل بعد تهديد باقتحام المدينة والحفل من قبل المتظاهرين". وأضاف أنه "تم إخطار لمجرد بالقرار، الذي أبدى استغرابه وقال نصاً "معقولة وضع العراق هيك (هكذا)". وبين أن "إدارة المدينة ستتحمل تكاليف أجور المطرب وسكنه ونقله بالإضافة إلى خسائر إعادة مبالغ بطاقات الحجز والتي بلغت خمسة آلاف بطاقة نفدت بالكامل".