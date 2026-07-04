"ألغاز الحياة الصغيرة" تكشف حقائق مذهلة عن العالم

شفق نيوز- متابعة

لا ينفك عالمنا الذي نعيش فيه عن إثارة الدهشة بأسراره العجيبة وألغاز تكوينه وما يحمله من غرائب على مستوى العلم والطبيعة وتاريخه الطويل جداً.

ويعرض موقع "لايف ساينس" معلومات فريدة ضمن سلسلته الشهيرة "ألغاز الحياة الصغيرة"، التي ينشرها منذ عام 2004، والتي تهدف إلى تبسيط العلوم وإبراز الجوانب غير المألوفة في الطبيعة والكون والإنسان.

وفيما يلي حقائق مختارة تجمع بين الغرابة والإثارة، وتغطي مجالات متنوعة من جسم الإنسان والفضاء والطبيعة والتاريخ:

1. يُقدّر أن جسم الإنسان يحتوي على نحو 78 عضوا، ويعد الجلد أثقلها.

2. يمكن تحويل عناصر إلى ذهب بكميات ضئيلة للغاية في ظروف علمية خاصة.

3. يمكن طي الورقة إلى نصفين حتى 12 مرة فقط عمليا.

4. ينتج الإنسان يوميا كميات من الغازات قد تصل إلى 1500 سم³، ومعظمها عديم الرائحة.

5. يعود أقدم حمض نووي تم تحليله إلى نحو 2.4 مليون سنة.

6. استهلك تدريب نموذج GPT-4 نحو 50 غيغاواط/ساعة من الطاقة.

7. تحتوي بعض ثمار التين على دبابير بداخلها في مراحل من دورة حياتها.

8. تسجل اليعاسيب معدل نجاح في الصيد يصل إلى 97%، وهو من أعلى المعدلات في عالم الحيوانات.

9. ينبض قلب الإنسان نحو 100 ألف مرة يوميا ويضخ كميات هائلة من الدم.

. تدخل بعض أسماك القرش في حالة شلل مؤقت إذا قُلبت رأسا على عقب.

11. تمتلك الكنغر ثلاثة أرحام.

12. لا تمتلك قناديل البحر أو شقائق النعمان أو الهيدرا أدمغة، لكنها تُظهر سلوكا معقدا.

13. أصبحت القارة القطبية الجنوبية قارة مستقلة منذ نحو 34 مليون سنة.

14. يفرز ضفدع نهر كولورادو مادة كيميائية قوية، لكنها لا تسبب تأثيرا عند التفاعل المباشر معها.

15. تتنفس الضفادع وتشرب من خلال جلدها.

16. تبدو النمور برتقالية للبشر بسبب رؤيتنا ثلاثية الألوان، وقد تبدو خضراء لبعض الفرائس.

17. يتكوّن درع السلحفاة من نحو 50 عظمة.

18. يحتوي جسم الإنسان على ثقوب عددها سبعة أو ثمانية بحسب التعريف.

19. لا نرى أنفنا غالبا لأن الدماغ يتجاهله بصريا.

20. يحتاج الدماغ إلى 15–30 دقيقة ليصل إلى ذروة نشاطه بعد الاستيقاظ.

21. التقطيع بسكين حاد يقلل من دموع البصل مقارنة بالسكين غير الحاد.

22. يمكن لحمض المعدة إذابة بعض المعادن، لكن المعدة محمية بطبقة مخاطية قوية.

23. تحتوي الأرض على مياه يُعتقد أنها مخزنة في أعماقها منذ مليارات السنين.

24. لا تزال قوة الجاذبية غير مفهومة بدقة كاملة رغم التقدم العلمي.

25. الإنسان يرتبط تطوريا بالكلاب والقطط، لكنه أقرب جينيا إلى القطط.

26. أقدم نهر معروف هو نهر فينكي في أستراليا.

27. يمكن رؤية قوس قزح على شكل دائرة كاملة من ارتفاعات عالية.

28. تتشكل الصحارى أحيانا بالقرب من السواحل البحرية.

29. كان يُعتقد حتى منتصف القرن العشرين أن معظم الأحلام بالأبيض والأسود.

30. اليقطين يُصنف علميا ضمن أنواع التوت.

31. يحفّز التبرز العصب المبهم، ما قد يسبب شعورا بالراحة الجسدية.

32. كانت أيسلندا تعد خالية من البعوض حتى تغيّر ذلك مؤخرا.

34. يحتاج الإنسان إلى أجنحة ضخمة جدا للطيران لو كان ذلك ممكنا بيولوجيا.

35. وضع نواة الأفوكادو يبطئ اسمرار الثمرة لكنه لا يمنعه بالكامل.