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لعشاق آبل.. الإعلان رسمياً عن هواتف "آيفون 12"

Category: منوعـات

Date: 2020-10-13T18:38:10+0000
لعشاق آبل.. الإعلان رسمياً عن هواتف "آيفون 12"

شفق نيوز/ أعلنت شركة آبل، الثلاثاء، عن سلسلة هواتف آيفون 12، والتي أصبحت مجهزة لاستخدام شبكات الجيل الخامس.

وطرحت الشركة سلسلة هواتفها الجديدة عبر فعاليتها السنوية، والتي نظمتها هذا العام عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا، التي تضم "آيفون 12" و"آيفون 12 ميني" "وآيفون 12 برو" و"أيفون 12 برو ماكس"، والتي ستكون بأحجام مختلفة.

وتستخدم هذه الأجهزة أحدث معالجات هواتفها بيونيك 14 المتطورة.

وحسنت الشركة من عدسات الكاميرا التي تستخدمها لالتقاط أفضل صورة بدقة عالية، وكما عدلت بالتصميم الخارجي لهذه الهواتف بأحجام أكبر من الأحجام السابقة.


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