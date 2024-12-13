لعشاق القهوة.. الفنجان الغالي على قلبك سيصبح غالياً على جيبك

شفق نيوز/ أفاد تقرير صادر عن شركة "نيومان غروب" Neumann Gruppe GmbH، وهي أكبر شركة لتجارة القهوة في العالم، بأن تجارة القهوة العالمية تواجه تحديات كبيرة في الطلب، ما سيدفع إلى ارتفاع أسعارها.

التقرير يشير إلى أن الطلب على القهوة لا يزال يواجه "رياحًا معاكسة كبيرة"، رغم أن شركات التحميص كانت بطيئة في تمرير زيادة الأسعار إلى المستهلكين.

وتتوقع الشركة أن يبقى استهلاك القهوة منخفضًا خلال موسم 2024-2025، الذي بدأ في أكتوبر في معظم الدول، ومن غير المرجح أن يتعافى الطلب سريعًا، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار العقود الآجلة للقهوة في نيويورك إلى مستويات قياسية، ما سيدفع المحامص إلى زيادة الأسعار بشكل أكبر للمستهلكين، بحسب ما نقلته "بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية Business".

شهدت أسعار قهوة أرابيكا، وهي النوع الممتاز الذي تفضله شركات مثل "ستاربكس"، ارتفاعًا بنسبة حوالي 70% هذا العام بسبب نقص الإمدادات العالمية مقارنة بالطلب.

ورغم أن العقود الآجلة ارتفعت لمستويات قياسية يوم الثلاثاء، فإن تأثير هذه الزيادات على المستهلكين عادة ما يتأخر بسبب اعتماد المحامص على استراتيجيات التحوط التي تمتد من 12 إلى 18 شهرًا.

توقع تقرير "نيومان" أن يواجه الطلب العالمي تحديات كبيرة، رغم تجنب التجار تمرير الزيادات السابقة، إلا أن ذلك الوضع غير مستدام مع مستويات الأسعار الحالية التي ستجبر المحامص على تمرار الزيادة للمستهلكين.

توقعت الشركة أن يظل الطلب على القهوة أقل من 170 مليون كيس خلال موسم 2024-2025، وهو نفس مستوى الموسم السابق.

لكن رغم هذا الاستقرار في الطلب، فإن شح الإمدادات سيؤدي إلى عجز عالمي قدره مليوني كيس، مقابل فائضًا قدره 2.6 مليون كيس خلال موسم 2023-2024 الذي انتهى مؤخرًا.

وانخفض الاستهلاك العالمي للقهوة لأول مرة خلال جائحة كورونا، وبينما استعادت الأسواق الناشئة توازنها، لا يزال الطلب في الأسواق المتقدمة، مثل أوروبا وأميركا الشمالية، أقل من مستوياته التي كانت قبل الجائحة.

لم تقدم "نيومان" توقعات للموسم 2025-2026، لكنها أشارت إلى مؤشرات تدل على "عودة التوازن العالمي بدلًا من استمرار العجز العالمي غير المستدام".

ولم تقدم الشركة توقعات لمحصول البرازيل في موسم 2025-2026، لكنها ذكرت أن الملاحظات الحالية تؤكد وجهة نظرها بأن إنتاج الكرز الأرابيكا سيكون دون المستوى المتوقع، مع محصول يُرجح أن يكون في حدود 40 مليون كيس.

جاءت هذه التوقعات بعد يوم واحد من تقرير أصدرته شركة Volcafe Ltd، وحدة القهوة التابعة لشركة ED&F Man Holdings Ltd، الذي توقع عجزًا عالميًا في إنتاج القهوة قدره 8.5 مليون كيس في موسم 2025-2026، ما يمثل العام الخامس على التوالي من العجز.

وأشارت Volcafe إلى خفض كبير في توقعاتها لمحصول قهوة أرابيكا في البرازيل بمقدار 11 مليون كيس، ليصل إلى 34.4 مليون كيس.

تجدر الإشارة إلى أن الكيس الواحد من القهوة يزن 60 كيلوغرامًا، أو 132 رطلًا. وقد ارتفعت العقود الآجلة لأرابيكا بنسبة 5.5% يوم الثلاثاء لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 3.4835 دولارًا للرطل، لكنها تراجعت بنسبة 4% يوم الأربعاء.