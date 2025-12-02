لعشاق الفلك.. استعدوا لـ"القمر البارد" الخميس المقبل

شفق نيوز- متابعة

بستعد عشاق الفلك لاستقبال مساء بعد غد الخميس 4 كانون الأول/ ديسمبر الجاري آخر قمر عملاق لعام 2025، المعروف باسم "القمر البارد"، في حدث فلكي يجمع بين الدقة العلمية والمشهدية الأخاذة.

ويتميز هذا القمر بحجمه الظاهر الأكبر وسطوعه القوي، نتيجة اقترابه من أقرب نقطة إلى الأرض ضمن مداره، ما يجعله يبدو بنحو 10% أكبر من الأقمار الكاملة المعتادة.

ويظهر القمر هذه الليلة بارتفاع ملحوظ في السماء الشتوية، وسيبدو أكبر وأكثر وضوحاً بفضل تأثير بصري يُعرف بـ"الوهم القمري"، الناتج عن مقارنته بأجسام مألوفة كالأشجار والمنازل والجبال.

وتسمية "القمر البارد" تعود إلى تقاليد أميركية تربط أسماء الأقمار الكاملة بالفصول، إذ يعكس الاسم برودة الطقس في هذا الوقت من السنة في نصف الكرة الشمالي.

ويعد هذا القمر آخر الأقمار الكاملة لعام 2025، على أن يظهر "قمر الذئب"، أول قمر مكتمل لعام 2026، في 3 كانون الثاني/ يناير المقبل.