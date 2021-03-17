لعبة بوبجي تقتل "قمر" في مصر

شفق نيوز/ أقدمت طفلة مصرية، يوم الأربعاء، على الانتحار شنقاً داخل منزلها بسبب لعبة بوبجي الشهيرة.

وذكرت صحيفة الوطن المصرية، أن الطفلة تدعى "قمر" تبلغ من العمر 11 عاماً وهي مدمنة على لعبة بوبجي وقد كانت داخل غرفة نومها، وحين دخل عليها والدها وجدها معلقة بحبل من رقبتها وقد فارقت الحياة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة نقلت جثة الطفلة إلى المشرحة لبيان سبب الوفاة ولاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وسبق أن سجلت السلطات المصرية حالتي انتحار لطفلين وقعتا في نفس الأسبوع أواخر العام الماضي.