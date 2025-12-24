"ألعاب وجوائز".. تحذير من عمليات احتيال جديدة على الإنترنت

شفق نيوز- متابعة

حذّرت الخبيرة الروسية في شؤون الاحتيال الإلكتروني، يكاتيرينا دوب، من انتشار أساليب احتيال جديدة عبر الإنترنت.

وقالت الخبيرة في مقابلة مع موقع "360.RU" الروسي: "بدأ المحتالون وقراصنة الإنترنت باستخدام أساليب جديدة للاحتيال عبر الشبكة العنكبوتية، معتمدين على ألعاب ومسابقات إلكترونية مثل لعبة (Secret Santa)".

وأوضحت أن مبدأ هذه الألعاب يبدو بسيطا وجذابا، إذ يقوم على تبادل الهدايا بمناسبة الأعياد ورأس السنة، مع وعود بالحصول على جوائز مغرية، إلا أن انشغال الناس بالتحضيرات وفقدانهم للحذر يدفعهم إلى تجربة حظهم، سواء للحصول على هدايا أو لإرسالها إلى الأقارب والأصدقاء، ما يجعلهم فريسة سهلة لعمليات الاحتيال الإلكتروني.

وأضافت أن المشاركين في مثل هذه الألعاب غالبا ما يقومون بتحويل أموال إلى حسابات احتيالية أو الاشتراك في مسابقات وهمية، لينتهي الأمر بخسارتهم للأموال دون الحصول على أي جوائز أو هدايا في المقابل.

وأشارت الخبيرة إلى أن العديد من المستخدمين يتلقون روابط عبر تطبيقات المراسلة أو مواقع الإنترنت، مرفقة بعروض للفوز بهدايا رأس السنة. وغالبا ما يُطلب من المستخدمين الضغط على الرابط وإدخال بيانات بطاقاتهم المصرفية، وما إن يتم ذلك حتى يتعرض الجهاز للاختراق أو تُسرق البيانات المصرفية المخزنة عليه.

كما شددت على ضرورة تجنب الضغط على أي روابط مجهولة المصدر، وعدم إدخال أي معلومات شخصية أو مصرفية عبر مواقع غير موثوقة، داعية إلى الاعتماد فقط على الشركات والمؤسسات المعروفة عند إرسال الهدايا خلال فترات الأعياد، مع التأكد بدقة من مصداقية أي موقع أو خدمة قبل مشاركة بيانات الدفع أو المعلومات الحساسة.