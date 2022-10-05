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"لطيف في الحرام".. دعوى قضائية ضد طبيبة مصرية بتهمة "التحريض على عدم الزواج"

Category: منوعـات

Date: 2022-10-05T10:24:51+0000
"لطيف في الحرام".. دعوى قضائية ضد طبيبة مصرية بتهمة "التحريض على عدم الزواج"

شفق نيوز / اثارت تصريحات وصفت بـ"المهينة" من طبيبة مصرية، اليوم الأربعاء، استياءً بين مجتمع الرجال، فيما رفع احد المحامين دعوى قضائية ضدها بتهمة "التحريض على عدم الزواج".

وقال موقع "القاهرة 24" فإن أحد المحامين قد "تقدم بدعوى ضد أختصاصية العلاقات الجنسية هبة قطب، بعد تصريحات أثارت الكثير من الجدل ووصفت بانها تحرض على هدم الأسرة المصرية".

وأثارت قطب، الكثير من الجدل والاستياء عقب إدلائها بـ"تصريحات تلفزيونية وصفت بأنها مهينة للرجل المصري وتحرض على هدم قيم المجتمع".

وكانت قطب ضيفة في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، حين قال الإعلامي المصري عمرو أديب أن الرجل المصري يشتهر بأنه "لطيف وخفيف الدم".

وعقبت قطب على حديث أديب بسخرية أن هذه الصفات صحيحة في حالة واحدة فقط، وهي "الحرام"، في إشارة للعلاقات خارج إطار الزواج، مؤكدة أن هذه الصفات "تختفي حين يتعامل الرجل المصري مع زوجته".

وأوضح البلاغ أن قطب من خلال تصريحاتها الأخيرة تحرض على "عدم الزواج والاستقرار ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري وتصوره على أنه مجتمع منحرف تنتشر فيه الفسق والرذيلة".

وبحسب مقيم الدعوى فإن كلام تلك الطبيبة قد أدى إلى "حالة استياء بالغة بين رجال مصر".

من جانبها أوضحت صحيفة "الشروق" المحلية أن محكمة جنح الدقي قد حددت جلسة 16 أكتوبر المقبل، للنظر في تلك الدعوى التي رفعها المحامي، أشرف ناجي.

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