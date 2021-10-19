لص يوبخ أصحاب منزل بسبب قلة المسروقات

شفق نيوز/ في واقعة غريبة قام أحد اللصوص بتوبيخ أصحاب منزل في الهند، وذلك بعدما لم يجد الكثير من المقتنيات التي تستحق السرقة في المنزل.

وتعود الواقعة إلى منزل أحد قضاة بلدة خاتيجون، حيث عاد إلى منزله بعد فترة غياب وصلت إلى 20 يوم، ووجد المنزل في حالة فوضى وسرقة بعض محتويات المنزل.

ووجد القاضي داخل المنزل، رسالة غريبة من السارق يقول فيها:" لم يكن هناك نقودًا كثيرة داخل المنزل، ما كان ينبغي أن تغلقوا الباب بهذه الطريقة."

وقام القاضي على الفور بإبلاغ الشرطة في المنطقة، والتي فتحت تحقيقًا حول الأمر، و وجدت أن اللص قام بسرقة ما يقارب الـ 30 الف روبي، وبعض المجوهرات التي سرقت من منزل تريلوشان سينغ غور.

وأفادت تحقيقات الشرطة أن اللص قام باستخدام دفتر الملاحظات والقلم الخاص بالقاضي، من أجل كتابة الرسالة التي قام فيها بتوبيخ أصحاب المنزل، لأنه لم يجد مقتنيات ثمينة يقوم بسرقتها.

ولم تصل تحقيقات الشرطة حتى الآن إلى مرتكب عملية السرقة، وتقرير المعلومات التي تم جمعها سجلت ضد مجهولين، ولكن التحقيقات مازالت جارية للعثور على هذا اللص.