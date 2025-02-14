لسبب غريب.. أم "مغربية" تنفر من طفلتها بعد ولادتها

شفق نيوز/ على مدى الساعات الماضية، انتشرت بين مجموعات نسائية على فيسبوك في المغرب، قصة غريبة لشابة مغربية أنجبت مؤخرا أول طفلة لها، لكن الشابة التي تعيش تجربة الأمومة لأول مرة، نفرت من طفلتها لسبب غريب.

وفي التفاصيل، تفاجأت النساء المشتركات في إحدى المجموعات الكبيرة على موقع فيسبوك، والتي تضم آلاف المتابعات اللواتي يتشارك قصصهن طلبا للنصيحة، بنشر إحدى الشابات، في اليومين الماضيين، قصة حزينة لا تخلو من الغرابة.

فقد كشفت الأم بحسرة وحزن أنها صدمت بعدما رأت رضيعتها النور وفوجئت بأنها لا تشبهها مطلقا، ليس في ملامحها، ولكن في لون بشرتها. فالأم ذات بشرة بيضاء، بينما الطفلة، سمراء.

كما روت الشابة أنها لم تكن تتوقع اختلافا في لون بشرة الطفلة التي انتظرتها بكل شغف وحب وحماس، وحلمت بأن تكون نسخة عنها، واعترفت وهي تحكي قصتها، أن زوجها وإن كان أسمر البشرة، غير أن هذا السمار ليس "داكنا"، كما وصفته.

إلى ذلك، اشتكت الأم الجديدة كذلك، من تعرضها للسخرية من قبل الزوار الذين يأتون لتهنئتها، حيث يتساءلون عن سبب عدم وجود شبه بينها وبين طفلتها، ما زاد من حدة الأزمة التي تمر منها.

وفور نشر هذه القصة، انهالت التعليقات بالآلاف على الشابة، حيث انتقدت المتابعات هذا السلوك العنصري، وكيف لها أن تواجه العالم إذا لاقت هذا النفور من أقرب الناس إليها.

فيما عزت أخريات هذه الحالة إلى ما يعرف بـ"اكتئاب ما بعد الولادة"، حيث حاولن تهدئة الأم الشابة وتشجيعها على زيارة طبيب نفسي.

في حين أوضحت الاختصاصية النفسية ريم عكراش أن هذه الحالة تعرف بذهان ما بعد الولادة، والذي يختلف عن الكآبة النفسية التي قد تعيشها أغلب الأمهات، لأنه يكون أكثر حدة.

كما أوضحت في حديثها للعربية.نت، أنه في حال الإصابة بذهان ما بعد الولادة، تعرف المصابة تقلبات مزاجية حادة جدا مصحوبة بفقدان الشهية مع عدم القدرة على النوم إلى جانب الإحساس بالتعب، والخوف، واليأس، وبعض الأفكار المتعلقة بإيذاء النفس وإيذاء الطفل، بالإضافة للهلوسات، والشعور بالضيق والشك والارتياب، وأفكار سوداء، لهذا لا بد من العلاج النفسي مع طبيب نفساني لتجاوز هذه المرحلة".

كذلك، شرحت عكراش، أنه بالنسبة لحالة هذه السيدة فهي بالإضافة إلى إصابتها بالذهان، لديها بعض الأفكار العنصرية التي يعرفها المجتمع كذلك والمرتبطة بلون البشرة. ودعت المتحدثة، إلى عدم الاستهانة بهذه الأعراض واللجوء للعلاج في أقرب وقت.

العنصرية في المجتمع

من جانبه أكد الدكتور جواد مبروكي، الاختصاصي في الأمراض النفسية والعصبية، أن العنصرية موجود في المجتمع المغربي، حيث نجدها بين القبائل، وبين العائلات، مضيفا أنه حتى بالنسبة لمعايير الجمال فمازال البعض يختصر جمال المرأة في بياض بشرتها وشقر شعرها، بالمقابل لا يدخل لون البشرة السمراء أو السوداء في خانة الجمال.

كما لفت المتحدث إلى أنه بالنسبة لحالة هذه الأم الشابة، فهي حالة مرضية، لأن الأم تحب أولادها وتتقبلهم وتحميهم، وتراهم الأجمل، فـ"الخنفوس في عين أمه غزال"، كما يقال.

وأشار أن نسبة النساء اللواتي يصبن باكتئاب ما بعد الولادة، تتراوح ما بين 5 إلى 15%، كما أن الذهان يعتبر الأخطر، حيث تنكر الأم وليدها، وتشك في أنه قد جرى تبديله في المستشفى، وترفض إرضاعه، ولا تقوم بأي من أدوار الأمومة المنوطة بها، حيث تعتقد أنها ليست والدته.

لكنه ختم تصريحه بوجود علاج لهذه الحالات، يتطلب شهرا أو شهرين على أبعد تقدير، مطمئنا إلى أن الأم حين تتلقى العلاج الضروري من طرف ذي الاختصاص فإنها تعود إلى حالتها الطبيعية.