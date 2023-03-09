لزيادة المواليد.. الحكومة الصينية تشن حملة على "مهر العروس"

شفق نيوز/ تسعى الصين بطرق مختلفة لزيادة معدل المواليد ووقف أزمة تناقص سكانية، كان آخرها استهداف بعض الأعراف في الثقافة الصينية والتي تتطلب من الرجل دفع "مهر للعروس" إلى أصهاره المستقبليين.

وشهدت تلك القضية تدخلاً من بعض أطراف الحكومة الصينية، إذ اقترح وفد من مؤسسة All-China Women's Federation المدعومة من الحكومة إلى النظر في تدابير لخفض هدايا الخطبة الباهظة.

ويقدم العريس المستقبلي هدية لأسرة العروس لإظهار ثراءه وإخلاصه.

وبدأت مقاطعات مختلفة في الصين مؤخراً الترويج بنشاط لوقف ما تعتبره "ممارسات بغيضة".

وفي الثلاثين من يناير/ كانون الماضي، استقبلت قرية في مقاطعة جيانغشي 30 سيدة غير متزوجة في ندوة للترويج للأسلوب الجديد للزواج ووقعت تلك الشابات على خطاب التزام بمقاومة هدية الخطوبة الباهظة.

أما في مقاطعة خبي، فتعمل السلطات على إصلاح عادات الزواج بما في ذلك هدايا الخطوبة باهظة الثمن.

ووصلت قيمة هدية الخطوبة في مقاطعة خبي إلى 300 ألف يوان (43.2 ألف دولار).

وكانت مدينة هانغتشو أعلنت مؤخراً عن برنامج للتشجيع على الإنجاب ويقدم مساعدات لمرة واحدة للأسر التي تنجب طفلها الثاني.

وانخفض عدد سكان الصين للمرة الأولى منذ ستين عاماً، مع تراجع قياسي في عدد الولادات، بمعدل 6.77 ولادة لكل ألف شخص. وبلغ عدد السكان العام الماضي 1.4118 مليار نسمة، في انخفاض بمقدار 850 ألفاً من عام 2021.