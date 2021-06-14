لديه 94 طفلاً و39 زوجة.. وفاة والد أكبر عائلة في العالم

شفق نيوز/ توفي الهندي زيونا شانا، الأب لأكبر عائلة في العالم عن عمر يناهز 76 عامًا، بعد أن أنجب 94 ابنا وابنة، من 39 زوجة، جميعهم يعيشون معًا تحت سقف واحد.

وذكر موقع "ميرور" الإخباري، يوم الإثنين، أن شانا المقيم في قرية بكتاونج النائية بمدينة تلنجنوام الهندية، أصيب بوعكة صحية قبل أيام، جعلته غير قادر على تناول الطعام نقل على إثرها إلى المستشفى، وتوفي أمس الأحد متأثرا بإصابته.

ووفقا لصحيفة "نيو إنديان إكسبريس"، كان شانا زعيم طائفة ”Chana pawl“ المسيحية التي تسمح لأعضائها الذكور بتعدد الزواج، وتؤمن بأنهم سيحكمون العالم يومًا ما مع المسيح.

أما منزل عائلته فيسمى ”بيت الجيل الجديد“، إذ عاش شانا مع عائلته بأكملها في المنزل المكون من أربعة طوابق و 100 غرفة، حيث كان لديه أيضًا 14 ابنة و 33 حفيدًا، وابن حفيد واحد، ويقال إن لديه حوالي 400 عائلة كأتباع.

ويحتوي المبنى على مدرسة خاصة وملعب ومزرعة خنازير ودواجن وحقول أرز، وحديقة خضروات ضخمة، وورشة نجارة.

ويتم تكليف نساء الأسرة بمهمة إعداد الطعام الذي يستغرق تحضيره ساعات طويلة، حيث قالت الأسرة خلال أحد اللقاءات الصحفية معها عام 2011: ”إن الوجبة المثالية لديهم تتكون من 30 دجاجة، و 132 رطلا من البطاطس، حيث يتم طبخها مع 220 رطلا من الأرز، على نار تبقى مشتعلة طوال اليوم“.

وتزوج زيونا شانا زوجته الكبرى زاثيانجي، عندما كان عمره 17 عامًا فقط، وهي المسؤولة عن تفويض الأعمال المنزلية لزوجاته الأخريات وبناتهن وبنات أبنائهن.

وكان لديه غرفة نومه الخاصة في المنزل، فيما يستدعي زوجاته بالتناوب، حيث قال شانا في أحد اللقاءات الصحفية، كيف كان يحب إبقاء زوجاته الأصغر سنًا بالقرب منه في نفس الطابق مع غرفة نومه، بينما تبقى زوجاته الأكبر سنا في غرف الطابق الأول من المنزل.

وكانت النساء يتشاركن الأسرّة في السكن في غرف مع أطفالهن.

وظهر شانا مع عائلته عام 2011، في لقاء عبر موقع الغرائب Ripley’s Believe It، حيث قال خلاله إنه ”محظوظ لأن لديه العشرات من الزوجات والكثير من الناس لرعايته“.