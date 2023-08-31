لحّن سورة يس.. تحرك عاجل في مصر ضد مُلحن القرآن

شفق نيوز / أعلن محامون في مصر، يوم الخميس، عن استعدادهم لتقديم بلاغ عاجل للنائب العام ضد الملحن الذي قام بتلحين آيات القرآن الكريم بالعود.

وتداول ناشطون فيديو يظهر الملحن أحمد حجازي الذي يملك أكاديمية للتدريب على الغناء والعزف، يقرأ الآية 81 من سورة "يس" بإيقاع موسيقي بزعم تعليم المنشدين مقامات القراءة.

وأثار ظهور الملحن المصري رفقة قراء ومنشدين في مقطع فيديو ممسكا بآلة العود وهو يتلو إحدى آيات القرآن بإيقاع موسيقي، جدلا كبيرا في مصر.

وقال المحامي عمرو عبد السلام، في تصريحات لـ"روسيا اليوم"، إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام بتهمة استغلال القرآن الكريم في الترويج عن طريق استخدام آلات المعازف الموسيقية بقصد تحقير وإهانة أحد الكتب السماوية المقدسة وإثارة الفتنة والأضرار بالسلام الاجتماعي".

وأشار عبد السلام، إلى أن هذه الجريمة المنصوص عليها بالمادة 98 من قانون العقوبات التي تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء احد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي).

وكان نقيب قراء القرآن الكريم في مصر محمد حشاد، قد تحدث عن تفاصيل الفيديو المتداول للملحن أحمد حجازي يتلو القرآن الكريم على أنغام العود، قائلاً إن الملحن مدعٍّ لأن العود موجود في مكان يتلو فيه القرآن وهو مكان تتنزل فيه الرحمات.