لحوم تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى.. تعرف عليها

شفق نيوز- متابعة

أظهرت دراسة صينية أن زيادة استهلاك لحم الخنزير يرفع خطر الإصابة بحصوات الكلى، بينما استهلاك لحوم الأسماك البحرية يقلل الخطر.

حلل القائمون على الدراسة بيانات 830 شخصا بالغا من سكان الصين، بينهم 299 مريضا مصابا بمرض حصوات الكلى، و531 شخصا لا يعانون من هذه المشكلة، وملأ المشاركون استبيانات مفصلة حول عاداتهم الغذائية، ثم قام الباحثون بتقييم العلاقة بين استهلاك أنواع مختلفة من اللحوم والأسماك واحتمالية الإصابة بحصوات الكلى.

وتبين أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من لحم الخنزير كانوا أكثر عرضة للإصابة بحصى الكلى بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بمن يتناولونه بشكل أقل. في المقابل، انخفض خطر الإصابة بحصى الكلى لدى المشاركين الذين يتناولون لحوم الأسماك البحرية بشكل متكرر بنسبة 67% تقريبا.

كما أشارت النتائج إلى عدم وجود علاقة مؤكدة بين استهلاك اللحوم المصنعة ومرض حصوات الكلى، بعد استبعاد تأثير العوامل الأخرى.

وأكد الباحثون أن الدراسة ذات طبيعة رصدية، ولا تثبت وجود علاقة سببية حتمية، لكنهم شددوا على أن النتائج تشير إلى أن اختيار مصادر البروتين الحيواني قد يلعب دورا مهما في الوقاية من حصوات الكلى، ويستحق المزيد من البحث والدراسة.

وكان البروفيسور فيغين مالخسيان، أخصائي المسالك البولية والأورام في روسيا قد أشار في وقت سابق إلى أنه للوقاية من حصى الكلى، يُنصح بتجنب أو تقليل تناول بعض الأطعمة الغنية بالأوكسالات، مثل: الكاكاو، الشاي الأسود، الشوكولاتة (خصوصا ذات المحتوى العالي من الكاكاو)، إضافة إلى الخضروات الورقية مثل السبانخ والحماض والبقدونس والكرفس والفلفل الأخضر والبنجر، وكذلك الفواكه مثل التين والراوند، والمكسرات مثل اللوز والجوز والكاجو والبندق، إلى جانب الحنطة السوداء.