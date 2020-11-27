لحم الخنزير الامريكي يفجر اشتباكات ببرلمان تايوان

شفق نيوز/ قام نواب المعارضة في البرلمان التايواني بقذف أحشاء الخنزير وتبادل اللكمات في البرلمان وسط خلاف حاد حول تخفيف القيود على استيراد لحم الخنزير من الولايات المتحدة.

ويقول المحتجون إن قرارا حكوميا حديثا بالسماح باستيراد لحم الخنزير الذي يحتوي على "راكتوبامين"، وهي مادة محظورة في تايوان والاتحاد الأوروبي، يشكل تهديدا للصحة العامة.

وينفي الحزب الحاكم الاتهامات وقد دعا لنقاش عقلاني لحل القضية.

يذكر أن الشجارات في البرلمان التايواني ليست نادرة الحدوث.

وقد قذف نواب من حزب "كومينتانغ" المعارض أحشاء الخنزير باتجاه رئيس الوزراء سو تسينغ تشانغ الجمعة لمنعه من تلقي الاستجوابات في جلسة البرلمان.

وأفادت الوكالة أن الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم أدان الاحتجاجات التي وصفها بأنها "مقرفة"، وهدر للطعام ودعا للعودة إلى النقاش العقلاني.ورفع المتظاهرون الأسبوع الماضي بالونا على شكل خنزير تعبيرا عن معارضة استيراد لحم الخنزير.يذكر أن مادة "راكتوبامين" التي تضاف للحم الخنزير في الولايات المتحدة محظورة في تايوان والصين والاتحاد الأوروبي بسبب مخاوف من أخطار على صحة الحيوان والمستهلك البشري.