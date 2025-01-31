لحظة "تاريخية".. إجراء أول مكالمة فيديو من مكان بلا إشارة

شفق نيوز/ أجرت شركة "فودافون" البريطانية للاتصالات، أول مكالمة فيديو عبر الأقمار الصناعية في العالم من منطقة بلا تغطية، مما يمهد الطريق لإنهاء "النقاط السوداء" التي لا تصلها شبكات الهاتف المحمول.

وجرت المكالمة من منطقة نائية في وسط ويلز، حيث تواصل مهندس الشركة روان تشيسنر مع الرئيسة التنفيذية مارغريتا ديلا فالي، بينما كان جالساً بجوار كلبه على جبل ممطر، في لحظة وصفتها الشركة بأنها "تاريخية".

وذكر موقع "مترو" أن هذا الابتكار يأتي ضمن خطط "فودافون" لإطلاق خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لعملائها في المملكة المتحدة بحلول نهاية العام، ما يتيح الاتصال حتى في المناطق الجبلية النائية أو عرض البحر.

وأعلنت الشركة عن أول "بوابة فضائية للهبوط" في أوروبا، متفوقةً بذلك على مشروع الملياردير إيلون ماسك، الذي لم يتمكن حتى الآن إلا من إرسال رسائل نصية عبر الأقمار الصناعية.

ووفقاً لرئيس البحث والتطوير في "فودافون" لوك إيبتسون، فإن التقنية الجديدة "ستضع حداً لمناطق انعدام التغطية"، إذ ستعمل كبرج اتصال متنقل في الفضاء، لكنها لن تحل محل الشبكات الأرضية التقليدية أو تعمل بكفاءة داخل المباني المغلقة.

وسيتطلب استخدام الخدمة هاتفاً ذكياً يدعم شبكات 4G أو 5G، دون الحاجة إلى أجهزة إضافية. ومع ذلك، لم تكشف الشركة بعد عن تفاصيل التسعير، مما يثير التساؤلات حول تكلفة الوصول إلى هذه التقنية.

ويعتمد النظام على أقمار BlueBird الصناعية التابعة لشركة AST SpaceMobile، التي تحلق في مدار منخفض على ارتفاع 500 كيلومتر، بسرعة 17 ألف ميل في الساعة. وتحتاج الشركة لإطلاق المزيد من الأقمار الصناعية لضمان تغطية دائمة، حيث يوجد حالياً خمسة أقمار فقط، ما يجعل الخدمة متاحة لساعات محدودة يومياً.

بينما تستهدف شركات أخرى مثل "T-Mobile" و"Starlink" خدمات الطوارئ، تؤكد "فودافون" أن تقنيتها ستوفر إمكانية الاتصال الصوتي والفيديو والبيانات بالكامل، مما يفتح آفاقاً جديدة للاتصال في المناطق النائية.

ووصف رائد الفضاء البريطاني تيم بيك هذه الخطوة بأنها "إنجاز هائل"، مؤكداً أن الإنترنت عبر الأقمار الصناعية يمكن أن يكون شريان حياة، تماماً كما كان له خلال إقامته في محطة الفضاء الدولية.

وتأتي هذه القفزة التكنولوجية بعد 40 عاماً من إجراء أول مكالمة هاتفية محمولة في المملكة المتحدة، عندما اتصل مايكل هاريسون بوالده، مؤسس "فودافون" السير إرنست هاريسون، من ساحة البرلمان بلندن في 1 كانون الثاني/ يناير 1985.

وقال آبل أفيلان، الرئيس التنفيذي لشركة "AST SpaceMobile"، إن هذه الخطوة "تقربنا من إنهاء فجوات الاتصال حول العالم وجعل الإنترنت الخلوي متاحاً للجميع"، مشيراً إلى إنجازات الشركة السابقة، مثل أول مكالمة صوتية عبر الفضاء وأول مكالمة فيديو عبر الأقمار الصناعية.

ومع استمرار تطور التكنولوجيا، يبدو أن الأيام التي كان فيها فقدان الإشارة أمراً شائعاً قد تصبح قريباً من الماضي. فهل سنتمكن قريباً من إجراء مكالمات فيديو حتى من أعالي الجبال والمحيطات؟ الجواب يبدو أقرب مما نتخيل.