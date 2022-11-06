لتنعم بنوم رغيد.. تغلب على "القاتل الأول" مبكراً

شفق نيوز / الأرق مشكلة شائعة بين الناس في مختلف أنحاء العالم، إذ تقول بعض الأرقام إن ما بين 30 و40 بالمئة من البالغين في الولايات المتحدة يجدون صعوبة في النوم كل ليلة وعلى مدار السنة.

وذكر موقع "بوي جينيوس ريبورت" أن الأشخاص الذين يبلغون عن مشكلات في النوم ليسوا كلهم مصابين بـ"الأرق"، مضيفا: "في بعض الأحيان، يكون أكبر قاتل للنوم هو العقل".

وشرح عالم النفس أريك براذر هذا الأمر بالقول: "بكل بساطة، اجترار الأفكار يمكن أن يتسبب في فقدان النوم لعدة ساعات".

وأضاف أن "اجترار الأفكار يبقي العقل مشوشاً ومنزعجاً، مما يجعله القاتل الأول للنوم الذي يعاني منه الناس في أغلب الأحيان، حيث يفكرون في تعليق غبي قاموا به، أو جدال دخلوا فيه أو خطأ قلقوا بشأنه.. كل هذه التفاصيل تفقدك تماما القدرة على النوم بسهولة".

وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الطرق والحلول للمساعدتة على النوم بسرعة، يقول براذر إن التغلب على "قاتل النوم رقم واحد يجب أن يجري في وقت مبكر من اليوم".

وتابع: "تخصيص 15 دقيقة فقط في وقت أبكر من اليوم للتفكير في الأمور التي تقلقك، قد يساعدك على تقليل اجترار الأفكار لاحقا في المساء".

وأوضح أن هذه الـ15 دقيقة توصف بـ"وقت القلق العاطفي"، ويقول عالم النفس براذر إنه "يجب التأكد من عدم تشتيت انتباهك خلال القيام بذلك.. حيث يجب الحرص على إعداد قائمة بالأشياء المقلقة وتركيز تفكيرك عليها".