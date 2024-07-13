لتنتقم من سائق دراجة.. لبنانية "غاضبة" تقتحم محطة وقود وتصدم السيارات (فيديو)

شفق نيوز/ تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديويا لسيدة تصطدم عمدا بسيارات داخل محطة وقود في لبنان.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن السيدة تعرضت لحادث سير من قبل دراجة نارية ألحقت بها أضراراً طفيفة.

فلحقت السيدة بها وطاردتها إلى داخل المحطة وانتابتها موجة غضب عارمة وراحت تصطدم بالسيارات التي تعيق سيرها ما ألحق أضرارا طائلة بسيارتها والسيارات الأخرى.

كما عمد البعض إلى الانتقام منها وتحطيم سيارتها، فيما تمكن شبان من السيطرة عليها وتوقيف مركبتها.