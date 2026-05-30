لتقوية الإنترنت.. كيف توجه هوائيات الراوتر؟

شفق نيوز- متابعة

يعتمد الكثير من المستخدمين على سرعةالإنترنت وجودة اتصال الواي فاي دون التفكير في كيفية توجيه هوائيات جهاز الراوتر.

لكن خبراء الشبكات يشيرون إلى أن وضع الهوائيات بشكل عشوائي قد يكون أحد الأسباب الخفية لضعف الإشارة أو عدم استقرار الاتصال داخل المنزل.

وبحسب تقرير تقني حديث، فإن طريقة توجيه هوائيات الواي فاي تلعب دورًا مهمًا في تحديد قوة التغطية وجودة الإشارة، خاصة في المنازل متعددة الطوابق.

طريقة عمل الهوائيات

تعمل معظم هوائيات أجهزة التوجيه بنمط إشعاعي يُشبه الحلقة الدائرية، حيث تنتشر الإشارة بشكل أقوى حول جوانب الهوائي وليس من طرفه مباشرة.

وهذا يعني أن توجيه الهوائي للأعلى بشكل عمودي لا يعني بالضرورة أن الإشارة تُرسل للأعلى، بل يتم توزيعها أفقيًا بشكل أكبر.

وفي المقابل، يؤدي ذلك إلى وجود مناطق ضعف في الإشارة فوق وتحت الجهاز مباشرة.

يعتقد كثير من المستخدمين أن جعل جميع الهوائيات واقفة بشكل مستقيم هو الخيار الأفضل.

لكن الخبراء يؤكدون أن هذا قد يخلق نقاط ضعف في التغطية داخل المنزل، خصوصًا إذا كانت الأجهزة المتصلة في طوابق مختلفة.

كما أن الأجهزة الحديثة مثل الهواتف المحمولة وأجهزة اللابتوب تحتوي على هوائيات داخلية تعمل بزوايا مختلفة، ما يجعل توافق الاتجاهات بين الراوتر والجهاز أمرًا مهمًا لتحسين الإشارة.

الطريقة المثلى

تشير التوصيات التقنية إلى أن أفضل إعداد لهوائيات الراوتر هو استخدام زوايا مختلفة بدلًا من اتجاه واحد ثابت.

وعلى سبيل المثال، هوائي عمودي لتغطية المساحة الأفقية وهوائي مائل أو أفقي لتغطية الاتجاهات العمودية.

هذا التوزيع يساعد على إنشاء مجال تغطية ثلاثي الأبعاد يقلل من ضعف الاتصال داخل المنزل.

ويوضح الخبراء أن تحسين اتجاه الهوائيات أو تغيير موقع الراوتر في مكان مركزي ومرتفع داخل المنزل قد يكون كافيًا لتحسين الأداء بشكل ملحوظ، دون الحاجة إلى شراء أجهزة جديدة أو ترقيات مكلفة.

وفي حال استمرار مشاكل التغطية، قد يكون الحل الأفضل هو استخدام أنظمة الواي فاي الشبكي Mesh Wi-Fi لتوزيع الإشارة بشكل متساوٍ في جميع أنحاء المنزل.