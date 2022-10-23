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لتفكيك "اللغز المحير".. "ناسا" تشكّل فريقاً لدراسة الأجسام الطائرة المجهولة

Category: منوعـات

Date: 2022-10-23T12:31:34+0000
لتفكيك "اللغز المحير".. "ناسا" تشكّل فريقاً لدراسة الأجسام الطائرة المجهولة

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، يوم الأحد، عن تشكيل فريق متخصص من الخبراء لدراسة الظواهر الغريبة، أي تلك التي لا تصنّف على أنها طائرات أو ظواهر جوية طبيعية معروفة.

وبحسب بيان للوكالة فإن الفريق سيعمل على تفسير ‏‏"الظواهر الجوية غير المحددة"، والتي كانت تعرف في الماضي باسم "الأجسام الطائرة المجهولة".‏

وسيضم الفريق 16 شخصا، سيعملون معا لمدة 9 شهور، لتقييم المعلومات المتوفرة بشأن "الظواهر الجوية غير المحددة"، والسعي لتفسير المشاهدات غير المبررة في السماء.

وذكرت "ناسا" ان الفريق سيضم علماء بارزين وخبراء في البيانات والذكاء الاصطناعي والطيران.

وأشارت إلى أن الدراسة الخاصة بالظواهر الجوية الغامضة، ستبدأ يوم الاثنين، وستشارك الرأي العام بتقرير يتضمن النتائج كافة التي تمّ التوصل إليها في منتصف السنة المقبلة 2023.

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