لتطوير "القبة الحديدية".. تعاون امريكي - إسرائيلي لإنتاج "نظام ليزري" لمواجهة الهجمات الجوية

شفق نيوز / أعلنت شركة الأسلحة الأميركية، لوكهيد مارتن، وشركة مقاولات الدفاع الإسرائيلية، رافائيل، اليوم الاثنين، تعاونهما لتطوير نظام ليزر عالي الطاقة للدفاع في مواجهة الهجمات الجوية، على أمل نشره العقد المقبل.

وقالت وكالة اسوشيتد برس إن النظام مبنيا على أساس "الشعاع الحديدي"، وهو نظام دفاع ليزر صاروخي تطوره رافائيل مع وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وخضع "الشعاع الحديدي" لسلسلة من الاختبارات الناجحة هذا العام ويتوقع نشره خلال العقد المقبل.

وسيوجه المنتج المشترك للأسواق الأميركية وغيرها، فيما قالت الشركتان إن "التطوير والاختبار والتصنيع سيتم في الولايات المتحدة وإسرائيل".

وذكر فرانك سانت جون، كبير مديري العمليات في لوكهيد، أن الاتفاق سيساعد العملاء على "البقاء متقدمين على أعدائهم". وأضاف أن "التزامل الأمني" مع إسرائيل "شرف".

وصممت رافائيل، المملوكة للدولة، نظام الشعاع الحديدي ليستكمل سلسلة من أنظمة الدفاع الجوي التي تستخدمها إسرائيل ومنها نظام القبة الحديدية، شديد الفعالية، لكنه أيضا "باهظ التكاليف".

وهو جزء من نظام دفاعي متعدد المستويات تطوره إسرائيل في البر والبحر والجو للحماية ضد أي شيء، بدءا من صواريخ قصيرة المدى، وحتى الصواريخ الموجهة بعيدة المدى التي يمتلكها أعداؤها.