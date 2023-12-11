"لبلبة" أمام القضاء لتصويتها مرتين بانتخابات الرئاسة المصرية

شفق نيوز/ أعلنت السلطات المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مواطنة مصرية أدلت بصوتها مرتين في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت، الأحد.

وتمكنت لجنة الرصد بالهيئة الوطنية للانتخابات من اكتشاف وضبط واقعة قيام إحدى الناخبات بالإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت، الأحد، على الرغم من سابقة قيامها بالاقتراع خلال الفترة المخصصة لتصويت المصريين بالخارج أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر.

وتبين لغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات أن الناخبة قامت بالفعل بالإدلاء بصوتها في مقر لجنة الاقتراع الفرعية الكائنة بمقر إحدى السفارات المصرية بدولة عربية، خلال الأيام المحددة لتصويت المصريين في الخارج، مشيرة إلى أنها كررت التصويت مجددا خلال العملية الانتخابية التي جرت، الأحد.

وذكرت السلطات أنه بعد فحص الواقع، تبين أن اللجنة الانتخابية العامة، والتي تشرف على لجنة الاقتراع الفرعية التي أدلت أمامها الناخبة بصوتها ، قامت بالفعل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وكانت الفنانة المصرية لبلبة قد أثارت الجدل عقب ظهورها مرتين خلال أسبوع واحد وهي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية.

وظهرت الفنانة خلال إدلائها بصوتها فى الانتخابات الرئاسية في سفارة مصر بإحدى الدول العربية، يوم الأحد قبل الماضي فى ثالث أيام تصويت المصريين بالخارج، ثم ظهرت أمس الأحد خلال إدلائها بصوتها بإحدى اللجان الفرعية في محافظة الجيزة.

وأغلقت في التاسعة من مساء الأحد لجان التصويت في أول أيام الاقتراع بالانتخابات.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتظام سير عملية التصويت في كافة لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية. وشهدت لجان الاقتراع إقبالا كثيفا من الناخبين في مختلف المحافظات.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءاً من الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، فيما بلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا.

ومن المقرر إعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر الجاري في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.